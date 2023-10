Turista na Bali pobúril miestnych obyvateľov aj úrady: Pozreli mu tam dole a hneď zúrili!

(Zdroj: Instagram/niluhdjelantik)

BALI - Úrady na Bali pátrajú po turistovi, ktorý sa nakrútil pri tom, ako nahý medituje pred hinduistickou svätyňou. Incident sa dostal do pozornosti úradov po tom, čo ho opakovane zverejnila balijská influencerka. Muž však tvrdí, že svätyňa bola legálne jeho.

Na videu vidno, ako neznámy mladík sedí v lotosovej pozícii pred svätyňou, vdychuje vonné soli a relaxuje, pričom jeho prirodzenie zakrýva iba list. Po opätovnom zverejnení videa balijská influencerka Ni Luh Djelantiková povedala: "Zneužívanie miest na bohoslužby sa musí rázne riešiť! Máme dosť správania turistov, ktorí urážajú našu vlasť."

Video, ktoré zverejnila, obsahovalo text od muža v ňom. Uvádza: "Toto video sa stalo virálnym. Ale, bohužiaľ, nie v pozitívnom zmysle. Dovoľte mi, aby som vám dal kontext, kým ma budete súdiť. Stretol som balijského pestovateľa ryže, ktorý sa snažil udržať si svoje osobné financie. Chcel som mu pomôcť, a tak som mu ponúkol pôžičku. Dohodli sme sa, že zloží svoju pôdu ako záruku."

Po tom, čo muž prestal splácať peniaze, pôda sa legálne dostala do rúk turistu. "Ako súcitný digitálny nomád a tvorca obsahu som sa rozhodol byť láskavý. Po tom, čo som mu vzal dom, pole a chrámy, rozhodol som sa, že ho spolu s rodinou nechám zostať v penzióne s jednou spálňou, kým sa rekonštruuje, aby sa dal na Airbnb," uviedol ďalej.

Snažil sa tak vysvetliť, že v skutočnosti meditoval nahý vo svojej vlastnej svätyni, ktorá legálne patrila jemu. Video sa však stretlo so zúrivým odporom. Tamojšie úrady informovali, že identifikovali dotknutú osobu. Šéf imigračného úradu podľa denníka The Jakarta Post Tedy Riyandi vo vyhlásení pre agentúru AFP uviedol: "Stále vedieme vyšetrovanie tohto incidentu. Imigračný úrad sa v súčasnosti snaží kontaktovať cudzincov účet na sociálnych sieťach, ale do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď."