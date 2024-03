Vedci VARUJÚ pred obľúbeným druhom sladených nápojov: Dáva zabrať vášmu srdcu, takto to pocítite!

(Zdroj: Getty Images)

Nová štúdia publikovaná 5. marca v časopise Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology skúmala súvislosť medzi cukrom sladenými a umelo sladenými nápojmi a srdcovým ochorením nazývaným fibrilácia predsiení (AFib). Mayo Clinic opisuje AFib ako nepravidelný a často veľmi rýchly srdcový rytmus, ktorý môže viesť ku krvným zrazeninám v srdci a tiež zvýšiť riziko mŕtvice, srdcového zlyhania a iných komplikácií. V najnovšej štúdii výskumníci použili zdravotné údaje od viac ako 200 000 dospelých zapísaných v Biobanke Spojeného kráľovstva.

Po 10 rokoch sledovania účastníkov autori štúdie zistili, že ľudia, ktorí každý týždeň vypili dva litre alebo viac umelo sladených nápojov, mali o 20 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku AFib ako tí, ktorí vypili menšie množstvá. Hoci tieto údaje môžu byť znepokojujúce, neznamená to, že by ste sa mali vrátiť späť k nápojom sladeným cukrom. Podľa tlačovej správy Americkej asociácie srdca (AHA) ľudia, ktorí vypili dva litre sladených nápojov denne, mali o 10 percent zvýšené riziko AFib. Ďalšia štúdia publikovaná v The American Journal of Clinical Nutrition zase zistila, že len dva cukrom sladené nápoje každý týždeň môžu zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení bez ohľadu na fyzickú aktivitu.

Penny M. Kris-Ethertonová, emeritná profesorka nutričných vied na Penn State University, zdôraznila skutočnosť, že ide o prvú štúdiu, ktorá spája tieto nápoje s AFib. „Zatiaľ čo existujú silné dôkazy o nepriaznivých účinkoch nápojov sladených cukrom a riziku kardiovaskulárnych ochorení, existuje menej dôkazov o nepriaznivých zdravotných následkoch umelých sladidiel,“ uviedla Kris-Ethertonová. Pri analýze údajov účastníkov výskumníci zdôraznili ďalšie zdravotné problémy. Tí, ktorí pili viac umelo sladených nápojov, boli častejšie mladšie ženy a mali vyšší index telesnej hmotnosti (BMI). V tejto skupine bol tiež vyšší výskyt cukrovky 2. typu.

Naopak, účastníci, ktorí pili viac nápojov sladených cukrom, boli častejšie mladší muži a mali nižší socioekonomický status a vyšší BMI. Tí, ktorí pili viac nápojov sladených cukrom, mali tiež vyššiu prevalenciu srdcových ochorení. Vedúci autor štúdie Ningjian Wang, výskumník z nemocnice Shanghai Ninth People's Hospital a Shanghai Jiao Tong University School of Medicine v Šanghaji, poznamenal, že na základe zistení sa nedá definitívne dospieť k záveru, že jeden nápoj predstavuje väčšie zdravotné riziko ako iný. Zistenia tiež nemôžu potvrdiť, že tieto nápoje priamo spôsobujú AFib.

Napriek tomu stojí za to prehodnotiť množstvo sladených nápojov, ktoré konzumujete, či už sú vyrobené zo skutočného alebo umelého cukru, tvrdia vedci. „Na základe týchto zistení odporúčame, aby ľudia obmedzili alebo sa dokonca vyhýbali umelo sladeným a cukrom sladeným nápojom vždy, keď je to možné,“ uviedol Wang. „Neberte to tak, že pitie nízkosacharidových a nízkokalorických umelo sladených nápojov je zdravé. Môže to predstavovať potenciálne zdravotné riziká,“ dodal. Kris-Ethertonová poznamenala, že na túto tému je potrebný ďalší výskum, ale zatiaľ je najlepšou voľbou konzumácia čistej vody alebo nesladenej ovocnej šťavy.