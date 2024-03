Jediná rakva pre tri osoby ukrýva znepokojujúci príbeh: Smutná tragédia takmer spôsobila...

(Zdroj: Getty Images)

Národné múzeum histórie pohrebníctva ponúka 19 stálych expozícií, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti od balzamovania až po pohreby prezidentov. A pokiaľ by ste chceli vidieť napríklad originál účtu za pohreb Georgea Washingtona, tak už viete, kam máte ísť. V múzeu sa nachádza aj slávna rakva, do ktorej sa zmestia traja ľudia. Viaže sa k smutnému príbehu z 30. rokov minulého storočia, kedy prišiel istý pár nešťastne o svoje malé dieťa. Zo smrti boli takí zdrvení, že uvažovali o tom, že spolu ukončia život. Počas oplakávania svojho potomka uzavreli dohodu a rozhodli sa, že sa k nemu pridajú v posmrtnom živote. Aby svoj plán uskutočnili, obrátili sa na miestnu márnicu a prezradili, že uvažujú o samovražde.

Objednali si rakvu, do ktorej by sa pohodlne zmestili všetky tri telá, aby mohli byť pochovaní ako rodina. Matka a otec chceli byť uložení na oboch stranách a dieťa malo byť uprostred. Kým však rakvu vyrobili, obidvaja si to rozmysleli a prestali plánovať samovraždu. Manželia sa pohrebnej službe viac neozvali. Matka zosnulého dieťaťa im adresovala list až po 20 rokoch. Z korešpondencie vyplynulo, že jej manžel nedávno zomrel a ona požadovala vrátenie poplatku za rakvu pre troch.

Riaditeľ pohrebníctva jej odpísal, že pohrebný ústav medzitým zmenil už dvakrát majiteľa a sumu vrátiť nemôže. Dodal tiež, že rakvu treba premiestniť. Žena sa po tejto odpovedi odmlčala, prestala si nárokovať peniaze a rakvu darovala Národnému múzeu histórie pohrebníctva. Je tam vystavená dodnes a nikdy sa teda nepredala. No iní smútiaci sa nedávno dostali na titulné stránky novín po tom, ako sa pokúsili predať pohrebné kvety svojej vlastnej babičky. Účet na TikToku Depop Drama zverejnil video ženy, ktorá prijala priamu správu na Vinted. Obsah bol reakciou na jej predaj pohrebných kvetov za 145 dolárov (133,35 eur).

„Nechcem byť neslušná, ale je nevhodné predávať niekoho pohrebné kvety,“ napísal žene anonym. „Toto je neslušné. Sú to kvety mojej babky. Odporúčam vám, aby ste si nechali svoje názory pre seba, pretože to považujem v tejto ťažkej chvíli za urážlivé,“ odpovedala žena. Príspevok nazbieral stovky komentárov, pričom jeden z používateľov napísal: „Myslím si, že je to dobrý nápad, ako pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy s financovaním pohrebných kvetov. Poslúžili svojmu účelu, prečo ich nepredávať ďalej.“ Druhý respondent uviedol: „Majú sa nechať na hrobe. Alebo aspoň darovať hospicu, prípadne nemocnici.“