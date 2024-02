Dvojnásobná matka sa pochválila svojím telom po pôrode: Keď tie FOTO zbadala jej dcéra, rozplakala sa

(Zdroj: Instagram/emilyskyefit)

SYDNEY - Fitness influencerka a dvojnásobná mamička Emily Skyeová z Austrálie zdokumentovala premenu svojho tela, na ktorú môže byť veľmi pyšná. Vďačí za to prísnej disciplíne a pravidelnému cvičeniu. Zároveň uviedla, že milá reakcia jej malej dcérky ju doslova dohnala k slzám.

Emily Skyeová sa podelila o motivačné zábery zo svojej cesty za vysnívanou postavou. Vďaka poctivému fitnes tréningu a postoju k životnému štýlu nazbierala na sociálnych sieťach viac ako dva milióny sledovateľov. Priznala, že chcela vyzerať čo najlepšie. Prvá fotografia, ktorú zverejnila, dokumentuje jej telo štyri mesiace po pôrode a druhá rok po pôrode. Už na prvý pohľad je jasné, že na formovaní svojej postavy pracovala veľmi tvrdo.

Potom zdieľala snímku svojho tela šesť týždňov po pôrode a porovnala ju so záberom z obdobia zhruba o tri a pol roka neskôr. Týmto spôsobom ešte presvedčivejšie ukázala, ako ďaleko sa dostala. "Keď ma porovnáte rok po pôrode a teraz, zmeny možno nie sú viditeľne vizuálne, ale určite ich cítim. V súčasnosti som oveľa silnejšia a zdatnejšia. Keď som pripravovala toto porovnanie, Mia ma pozorovala a povedala mi: 'Mami, vtedy si bola ešte krásna'. Jej komentár mi vohnal slzy do očí. Vysvetlila som jej, že nejde o fyzickú krásu, ale skôr o to, ako sa cítim a najlepšie mi je, keď som fit a silná," približuje Skyeová.

Jej priaznivcom sa páčil tento úprimný pohľad na chudnutie. "Si inšpiráciou, nielen preto, že si fit, ale preto, že si sa vždy pekne rozprávala so svojím telom, dávala si mu priestor a dovolila si mu zmeniť sa do inej podoby a veľkosti a stále si mu dávala lásku. Si jediný fitnes účet, z ktorého nemám zlý pocit. Ďakujem!" píše jedna osoba. "Ďakujem ti za to, že si skutočná. Len tak ďalej," pochválil Emily niekto druhý.