Ruská rieka sfarbená dočervena vydesila ľudí: Dôvod vás šokuje! Veď to vyzerá, akoby...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KEMEROVO - Kvalita vody vo vodných zdrojoch je celosvetovým problémom. O ich znečistení a ekologických rizikách, ktoré so sebou prináša, sa dozvedáme čoraz častejšie. Príkladom je aj rieka Iskitimka na juhu Ruska, ktorá svojím sfarbením vydesila miestnych obyvateľov.

Ešte v roku 2020 sa rieka Iskitimka záhadne sfarbila na červeno, čo vyvolalo zdesenie miestnych obyvateľov a podnietilo vyšetrovanie príčin tohto alarmujúceho javu. Keď rieka získala neprirodzený červený odtieň, znepokojení miestni obyvatelia pozorovali kačice, ktoré odmietli vstúpiť do vody, čo signalizovalo, že pod jej hladinou nie je niečo v poriadku, informuje Yahoo News.

Sociálne médiá zaplavili fotografie a videá zachytávajúce prekvapujúci jav. Úrady zodpovedné za životné prostredie uviedli, že dôvodom zafarbenia bol upchatý odtok. Zástupca starostu mesta Kemerov Andrej Panov povedal, že ku kontaminácii mohol prispieť mestský systém dažďovej kanalizácie. Konkrétna chemická látka zodpovedná za zmenu farby však bola v tom čase ešte len predmetom vyšetrovania.

V júnu 2020 sa niekoľko arktických riek sfarbilo do červena po tom, ako sa v elektrárni pri meste Norilsk zrútila nádrž na naftu. Pri tejto katastrofe sa do rieky uvoľnilo 15 000 ton paliva a do pôdy preniklo 6 000 ton.