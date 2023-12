V šatách z 19. storočia našli záhadný odkaz: Vedci ho konečne dešifrovali! Odhalil prekvapivý príbeh

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hodvábne šaty pochádzajú z 80. rokov 19. storočia a Sara Rivers Cofieldová ich našla v starožitnom nákupnom stredisku v Maine v roku 2013, informuje americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA). Pri bližšom skúmaní objavila rukou písané poznámky vo vnútri vrecka všitého do švíkov sukne. Poznámky obsahovali riadky plné zdanlivo náhodných slov. Jeden riadok napríklad znie: "Bismark, vynechanie, olistenie, dolár, banka."

Cryptic notes found hidden in 19th-century silk dress decoded after 10 years reveal surprising story https://t.co/QpCvXBzCYS pic.twitter.com/QxghCf0XwH — New York Post (@nypost) December 15, 2023

Cofieldová zverejnila svoj objav na internete v nádeji, že ostatní pomôžu pri dešifrovaní správ. Mnohí si myslia, že mohlo ísť o telegram. Vzhľadom na stručnosť a charakter poznámok spolu s oblečením pochádzajúcim z čias, keď sa posielanie telegramov stalo bežnou formou komunikácie, by toto tvrdenie nemuselo byť ďaleko od pravdy. Význam správ však zostal záhadou ešte ďalších desať rokov. "Kryptogram hodvábnych šiat, ako sa stal známym, považovali odborníci a amatérski milovníci kryptogramov na celom svete za jeden z päťdesiatich najlepších neriešiteľných kódov na svete," uviedli predstavitelia NOAA.

Prelom nastal, keď si výskumník z University of Manitoba Wayne Chan, ktorý rieši kódy ako hobby, uvedomil, že kódové slová v poznámkach sú podobné tým, ktoré používa americká vojenská jednotka US Army Signal Corps na diskusiu o počasí. Na potvrdenie tohto spojenia medzi telegrafom a kryptogramom hodvábnych šiat sa Chanovi podarilo prelistovať PDF kópiu knihy "Poveternostný kód", ktorá obsahuje telegrafné kódy počasia z roku 1892. Tiež preskúmal ďalšie zdroje v NOAA, čo mu pomohlo potvrdiť, že správy pochádzajú z meteorologických staníc Signal Service alebo staníc, ktoré posielali a prekladali kódované telegramy o počasí v USA a Kanade.

(Zdroj: Getty Images)

Wanye sa dozvedel, že každý riadok v správach obsahuje kódy o pozorovaniach počasia na určitých miestach. Napríklad "Bismark" by mohlo označovať názov stanice Bismarck na území dnešnej Severnej Dakoty. Výraz "vynechanie" sa zase vzťahuje k teplote vzduchu, "olistenie" k rosnému bodu a "dolár" v kontexte poznámok symbolizuje stav počasia. "Banka" predstavuje aktuálnu rýchlosť vetra. Chan tiež zistil, že pozorovania počasia pochádzajú z 27. mája 1888. Čo sa týka ženy, ktorá písala kódované správy, o nej nikto nič nevie. Vedec sledoval možnú stopu do kancelárie Signal Service vo Washingtone, D.C., ale viedlo to do slepej uličky, takže žena, ktorej patrili šaty, zostáva zatiaľ záhadou.