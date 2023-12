Lekári varujú pred praktikou, ktorú ľudia robia hneď po orálnom sexe: Zabudnite na ňu!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

SYDNEY - Mnohí ľudia si po orálnom sexe ihneď idú umyť zuby. Doktori však varujú, že to nie je dobrý nápad. Vystavujete sa tým totiž riziku nákazy sexuálne prenosných ochorení. A to vám za to určite nestojí.

Pokiaľ ide o sex, vždy je dobré chrániť sa prezervatívom. Zabránite tak neželanému tehotenstvu či nákaze sexuálne prenosných chorob. Čo sa však týka orálneho sexu, pri ňom sa chráni len málokto. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že určité činnosti dokážu zvýšiť riziko prenosu infekcie, ako napríklad čistenie zubov.

(Zdroj: thinkstock.com)

Mnoho ľudí po vykonaní orálu na svojom partnerovi uteká do kúpeľne umyť si zuby a vydrhnúť jazyk. Podľa praktickej lekárky Prasanthih Purusothamanovej je to ale to najhoršie, čo môžete v tejto chvíli urobiť. Je to kvôli mikrotrhlinám v ďasnách spôsobeným štetinkami v zubnej kefke. "Riziko tu predstavuje abrázia (obrusovanie vrstvy niečoho, pozn. red.) spôsobujúca rezné rany a menšie krvácanie ďasien, čo môže poslúžiť ako otvor pre vstup patogénnych baktérií a vírusov a pohlavne prenosných chorôb do krvného obehu," vysvetlila pre portál Body+Soul.

Hovoríme teda o možnej nákaze chlamýdiami, herpesom, žltačkou typu A a B, syfilisom, kvapavkou či HIV. Je pritom jedno, či máte sex s mužom alebo so ženou. Ak máte potrebu si po oráli osviežiť ústnu dutinu, existujú iné spôsoby než čistenie zubov. "Môžete si vypláchnuť ústa vodou alebo antibakteriálnou ústnou vodou," radí Purusothamanová. To isté platí aj pred orálnym sexom. Umyť zuby by ste si mali najneskôr polhodinu pred ním, inak hrozí podobné riziko.