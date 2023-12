Nová PODPRSENKA je hitom: Chlapi vďaka nej ženy volajú na rande! Mali by ste odvahu ju nosiť?

(Zdroj: profimedia.sk)

Kim Kardashianová zvykne vyvolávať kontroverzné reakcie verejnosti vďaka provokatívnemu oblečeniu, ktoré nosí. Najnovšie posunula výstrednosť na úplne inú úroveň a propaguje podprsenku Skims s umelými bradavkami. Niektoré ženy ju nosia s nadšením, iné sa, naopak, pohoršujú nad tým, že robí zo žien chodiace sexuálne bábiky.

Britská spisovateľka Georgette Culleyová preto vyskúšala, ako funguje táto spodná bielizeň v praxi. "V Londýne je čas obeda a ja na Liverpool Street zastavujem okoloidúcich, aby som sa ich spýtala, čo si myslia o mojich novoobjavených prednostiach. Push-up podprsenka okamžite zväčšila môj hrudník a moje bradavky vyzerajú tvrdšie ako Tyson Fury. Keďže je vonku trochu chladno, moje prsia môžu pôsobiť prirodzene pre tých, ktorí nepoznajú novú vystuženú podprsenku," hovorí pre The Sun. Umelé bradavky boli vidno dokonca aj pod hrubým bavlneným materiálom.

Netrvalo dlho a muži na Georgette začali popiskovať. Jeden chlapík sa jej vraj prihovoril so slovami, že vyzerá uzimená a ponúkol sa, že ju zahreje. Za rohom zas stála skupinka stavbárov a všetci si zjavne užívali výhľad. Spisovateľka jedného z nich poprosila, aby odložil svoje náradie a prišiel sa s ňou porozprávať. Spýtala sa ho, či počul o novej podprsenke Skims, ktorej cena sa pohybuje od 70 eur vyššie. "Ja nie, ale moja pani áno. Vyzerá na tebe nádherne," odvetil s úsmevom. Za rohom vo Finsbury Circus Gardens narazila Culleyová na investičného bankára Alexa (32). "Úprimne povedané, mohol by som sa na ne pozerať celý deň, ale snažím sa byť úctivý," povedal jej. Napriek tomu by podľa vlastných slov túto podprsenku svojej priateľke nekúpil.

Tajná zbraň pre slobodné ženy

"Vymieňame si čísla a ja rozmýšľam, či by Kimina podprsenka s bradavkami mohla byť tajnou zbraňou pre slobodné ženy. Zabudnite na Tinder, stačí si ju obliecť a muži sa budú hrnúť. Keď sa naďalej prechádzam po Londýne, muži na mňa pískajú, pozerajú sa a všímam si aj pár uštipačných pohľadov žien. Hoci som očakávala veľa mužskej pozornosti, stále ma prekvapuje, koľko jej dostávam. V priebehu niekoľkých hodín mi dalo svoje číslo päť mužov," opisuje Angličanka svoju skúsenosť.

Skims podprsenka nebola navrhnutá pre tých, ktorí chcú splynúť v dave. Samozrejme, existuje mnoho ďalších dôvodov, prečo ženám tvrdnú bradavky. Je to napríklad chladné počasie, tehotenstvo, menopauza, zmena hormónov či ďalšie faktory.