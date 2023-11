Desivý objav pod podlahou: Žena strhla krytinu, hrôzostrašné, čo pod ňou našla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MELBOURNE - Austrálčanka sa obrátila na sociálne siete s prosbou o radu. Pod podlahovou krytinou totiž našla niečo, čo vyzerá ako organizmus z populárneho seriálu Stranger Things. Našli sa viacerí užívatelia, ktorí si myslia, že vedia, čo by to mohlo byť.

Obyvateľka Melbourne Hannah Sycamoreová sa nedávno obrátila na sociálne siete, aby zistila, čo sa ukrývalo pod jej podlahovou krytinou. Fotografie záhadného porastu vyvolali medzi členmi austrálskej a novozélandskej stránky Fungus Identification na Facebooku zvedavosť. Na stránke ľudia zvyčajne zdieľajú obrázky húb a podobných organizmov, ale Sycamoreovej nález je naozaj jedinečný.

Pre Yahoo News Australia vysvetlila, že sa ujala úlohy odstrániť podlahu po tom, ako jej priateľ zdvihol mokré podlahové dosky a našiel pod nimi zvláštnu hmotu. Fotky ukazujú, že celá podlaha vyzerá, akokeby bola pokrytá čiernou pavučinou.

Niektorí užívatelia sa podelili o možné vysvetlenia tohto podivného javu. "Je to buď čierna pleseň, alebo nejaké korene stromov," uvádza sa v jednom komentári. "Môže to byť čierna pleseň. Ale tieto vyzerajú ako mycéliové povrazce," napísal niekto ďalší. Taktiež by to mohli byť korene stromov, ktoré sa vyskytujú v okolí.

Odborník z vládnej agentúry The Queensland Herbarium prezradil, že ešte nič také nevidel. Priklonil sa ale k názoru, že by to mohli byť mycéliové povrazce, aj keď to podľa neho nedáva zmysel. Podľa profesorky rastlinnej patológie na University of Queensland Elizabeth Aitkenovej sa zas huba podobá rizomorfom huby, ktorá spôsobuje hnilobu dreva. Na presnú identifikáciu konkrétneho typu huby, či už ide o suchú hnilobu alebo inú odrodu, je však potrebná ďalšia analýza vrátane odberu vzoriek alebo konzultácie s odborníkom na drevo.