Majiteľka domu zostala v šoku: Pod tapetou našla odkaz z 90. rokov! Aj vy by ste taký chceli objaviť

Kúpa vlastného domu je vždy veľmi vzrušujúce. Môže však chvíľu trvať, kým sa z neho stane domov, a preto sa mnohí ihneď pustia do prerábok. Jedna žena zostala ohromená po tom, čo strhla tapetu, ktorú nalepili predošlí majitelia v 90. rokoch. Pod tapetou bol malý odkaz s podrobnosťami o tom, koľko roliek by potrebovala, keby sa rozhodla izbu pretapetovať. "Ak budete niekedy potrebovať pretapetovať túto miestnosť, budete musieť kúpiť osem kotúčov tapety. Kúpil som len šesť kotúčov za 17 libier za jeden 5. 12. 97 a nestačilo mi to. Naozaj ma to naštvalo. Jon 21/12/97," píše sa v odkaze z roku 1997.

Fotografia odkazu sa dostala na Reddit, kde získala množstvo pozornosti. Zatiaľ čo väčšina užívateľov sa nemohla ubrániť smiechu na Jonovom omyle, iní sa pýtali, aký človek sa venuje tapetovaniu iba štyri dni pred Vianocami. "Možno bola jeho priateľka alebo priateľ ten typ, ktorý prinútil úbohého Jona ako otroka pracovať len štyri dni pred Vianocami namiesto toho, aby si vychutnával pivo," napísal jeden z komentujúcich. "Dúfate, že otec Vianoc vám donesie zvyšné dve rolky?" zavtipkoval druhý.

Iní využili príležitosť a podelili sa o odkazy, ktoré sami zanechali pre budúcich majiteľov domov. "Keď som mal asi sedemnásť rokov, prerábali sme podlahu v mojej izbe a napísal som na dosku: 'Uvoľni svoju myseľ, tvoj zadok ťa bude nasledovať'," prezradil komentujúci. "Niekde pod tapetou v chodbe mojich rodičov otec rukou napísal: 'Toto bude hotové do Vianoc'. Pod tým moja mama napísala: 'V akom roku?'" podelila sa o svoj príbeh ďalšia osoba.