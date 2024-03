Čierny kašeľ v Českej republike: Hygienici urobili RÁZNY KROK, budú do školy chodiť iba zaočkovaní?!

(Zdroj: Getty Images)

Správu o zákaze vstupu do školy uviedla na webe Hygienická stanica hlavného mesta Prahy. S týmto nariadením však nesúhlasí hlavná hygienička Pavla Svrčinová. Pražská hygiena si podľa nej zle vysvetlila vyhlášku. „Je tam nadradený zákon, ktorý hovorí, že pri opatreniach sa má postupovať na základe posúdenia rizika, a to bolo vynechané zo stanoviska Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy," uviedla Svrčinová pre novinky.cz. Za chybu sa šéfka Pražskej hygieny už ospravedlnila.

Nepochybne sa ale čierny kašeľ rozšíril z rodinného prostredia aj medzi žiakov a študentov. Zatiaľ čo pri nástupe do materskej škôlky je v Českej republike doklad o absolvovaní povinného očkovania vyžadovaný, pre posledný ročník predškolskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku už nutný nie je, informuje idnes.cz.

Dôležité je dôkladné upratovanie, dezinfekcia a časté vetranie, zlučovanie tried je vylúčené

Ak sa v triede vyskytne prípad čierneho kašľa, “Hygienická stanica hlavného mesta Prahy, osloví školské zariadenie a vykoná u kontaktov kontrolu zaočkovanosti,” uviedli hygienici v oficiálnom liste zaslanom školám. Zároveň ako prevenciu odporúčajú dôkladné upratovanie povrchov vrátane dezinfekcie a častejšie vetranie. Neodporúčajú zlučovanie tried a spoločenské akcie by mali byť obmedzené. Hlavná hygienička ale informovala, že z kolektívu neočkované deti nesmú byť vylúčené, doma má zostať iba dieťa, ktoré je choré. Plošné opatrenia nechystajú a školy nemôžu vyžadovať od rodičov potvrdenie, či je dieťa očkované alebo nie. "Očkovací preukaz je informácia pre rodiča, ide o zdravotnú dokumentáciu a v tom prípade ho nekontrolujú školy a nesmú ním podmieňovať vstup do školy. Očkovací preukaz môže kontrolovať výhradne krajská hygienická stanica," uviedol riaditeľ odboru ochrany verejného zdravia ministerstva Matyáš Fošum.

Najhoršie je na tom Juhočeský kraj

Pri každom prípade čierneho kašľa sa vykonáva takzvané epidemiologické vyšetrovanie, v rámci ktorého sa stanovujú ďalšie protiepidemické opatrenia, doplnili hygienici. V Českej republike je na tom najhoršie Juhočeský kraj, kde zaznamenali 496 prípadov, Praha je zatiaľ na piatom mieste. Najviac chorých je medzi mládežou vo veku 15-19 rokov. Odborníci ale upozorňujú, že nakazení sú vo všetkých vekových skupinách.

Desať rokov starý rekord prekonaný

Dáta ukazujú, že infekciu zaznamenali v Českej republike u 3084 ľudí a prekonali už tak desať rokov starý rekord, informovali novinky.cz. Očkovanie proti čiernemu kašľu je súčasťou povinnej hexavakcíny, ktorá je prevenciou aj voči záškrtu, tetanu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B a hemofilovej nákaze, no po niekoľkých rokoch ochrana pred nákazou vyprchá. Podľa odborníkov by to mali byť najviac štyri roky. V Prahe zaznamenali zvýšený záujem o preočkovanie u dospelých, no najbližšie voľné termíny sú údajne až na druhú polovicu apríla.

Čierny kašeľ je bakteriálneho pôvodu a lieči sa antibiotikami. Ak sa podajú na začiatku choroby, zablokujú rozpad baktérií, ktoré by mohli začať vylučovať toxíny, ktoré spôsobujú dlhodobý kašeľ, ktorý môže trvať aj 100 dní. Liečba má však zmysel aj neskôr, pretože bráni ďalšiemu rozvoju. Rizikové je ochorenie najmä pre malé neočkované deti. Očkovanie preto odporúčajú aj tehotným ženám a rodinným príslušníkom novonarodených detí.