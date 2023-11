Muž vyhral 22-miliónový jackpot: Šokujúce PRIZNANIE... keby o tom vedeli jeho deti!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

FRANKLIN - Výherca multimiliónoveho jackpotu prezradil, že jeho deti stále nevedia, že vyhral v lotérii. Odôvodňuje to tým, že sa poučil z osudov iných výhercov, ktorým veľké peniaze zničili životy. O svoje tajomstvo sa podelil s poslucháčmi relácie Nashville's The Ramsey Show.

Poslucháči podcastu The Ramsey Show, ktorý sa vysiela v americkom štáte Tennessee, zostali ohromení po tom, ako do vysielania zatelefonoval neznámy muž a prezradil, že je súčasťou skupiny, ktorá vyhrala v lotérii 22 miliónov dolárov (20,8 milióna eur). Predstavil sa ako John a podľa hlasu mohol mať okolo päťdesiat rokov. Uviedol, že štedrú výhru získal pred dvomi rokmi, pričom jeho deti o tom doteraz nevedia. Zdôveril sa iba manželke a jednému súrodencovi.

Keď vyhral, začal sa vraj zaujímať o to, ako ľudia zvyknú míňať takto získané peniaze. Vtedy s úžasom zistil, že jeden z piatich utratí svoje výhry v lotérii alebo do desiatich rokov zbankrotuje. Chcel si byť preto istý, že rovnaký osud nepostihne aj jeho. "S manželkou sme sa vedome rozhodli udržať to pod pokrievkou. Nepovedali sme o ani našim dvom dospievajúcim deťom," prezradil John. Väčšina výhercov má totiž takú skúsenosť, že keď sa o výhre dozvie veľa ľudí, očakávajú, že im všetko zaplatíte alebo im kúpite drahé dary. Takto si bude aspoň istý, že sa z jeho známych nestanú čakatelia na jeho smrť.

Finančníka a moderátora relácie Davida Ramseyho táto poznámka rozosmiala. John pokračoval, že je dôležité, aby jeho deti zistili, čo chcú v živote robiť a ako ísť ďalej. Spomenul aj to, že tragickou zhodou okolností krátko po výhre v lotérii zomrel prastrýko jeho manželky. "Nikdy nebol ženatý a väčšinu svojho dedičstva zanechal mojej žene a jej súrodencovi," uzavrel.