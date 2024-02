Šťastie v nešťastí: Rozchod len pár dní pred Valentínom, následne prišla rozprávková výhra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CHICAGO – Nemenovaný muž z Illinois mal doslova šťastie v nešťastí. Chystal sa osláviť svätého Valentína so svojou priateľkou, no tá mu dala kopačky len pár dní pred sviatkom zaľúbených. Myslel si, že je všetko stratené, ale opak bol pravdou.

Pocity po rozchode patria k najhorším v živote. Ten, kto to nezažil, môže len ďakovať. Teraz si predstavte, že sa s vami druhá polovička rozíde len pár dní pred svätým Valentínom. Cítite sa strašne a neviete, čo máte robiť. Presne toto zažil aj istý nemenovaný muž z Chicaga, píše UPI. Keď už nevedel, čo robiť, zo srandy si kúpil stierací los. A potom to prišlo.

Nemal čo stratiť

Tento los zmenil zničenému mužovi celý život. Vyhral totiž jeden milión dolárov. Pritom len tri dni predtým ho opustila jeho priateľka. "Všetko bolo zle. Vo Walmarte na North Avenue v Northlake som si len tak zo srandy kúpil stierací los Monopoly 50X. Veď, čo horšie sa mi už mohlo stať," hovoril pre stávkovú spoločnosť.

Keď zoškrabal tiket, neveril vlastným očiam. "Bol som celý bez seba. V okamihu som pocitil, ako sa mi zmenil život. V ten deň som takmer nešiel ani do práce!" priznal. Tento los mu obrátil život o 180 stupňov. "Nemohol som to držať v tajnosti. Veď v priebehu sekundy som sa stal milionárom. Nemám ale nikoho s kým by som sa o to mohol podeliť," vysvetlil. S priateľkou sa rozišli len tri dni pred kúpou tiketu. "V láske som síce veľa šťastia nemal, ale vyrovnala to výhra v tejto lotérii," dodal na záver.