Sex nie je iba pre mladých: Seniori, takéto úžasné výhody prináša aj vám!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Súbor údajov je reprezentatívny a obsahuje informácie o tom, ako často majú Američania dobrovoľný partnerský sex (nie nevyhnutne pohlavný styk), úroveň potešenia, ktorú im poskytuje a ako emocionálne uspokojujúce sú ich sexuálne vzťahy. Sociologičky Shannon Shenaová z Hope College a Hui Liuová z Purdue University pri analýze údajov štúdie, ktorá bola zverejnená v časopise The Journal of Sex Research, zistili, že sex je spojený s lepším zdravím mozgu vo všetkých vekových skupinách, aj keď odlišným spôsobom.

(Zdroj: Getty Images)

Medzi ľuďmi vo veku od 75 až 90 rokov sa frekvencia sexu javila ako kľúčová. Expertky zistili, že táto skupina po piatich rokoch vykazovala výrazne lepšie kognitívne funkcie, ak v súčasnosti majú sex aspoň raz týždenne. Na druhej strane pre dospelých vo veku od 62 až 74 rokov bola najdôležitejším faktorom kvalita sexu, a to z fyzického aj emocionálneho hľadiska. "Ako vidíme v našej vzorke, podpora sexuálnej kvality medzi mladšími a staršími pármi môže byť spôsob, ako bojovať proti problémom, ktoré ľudia očakávajú, že prídu so starnutím."

Spojenie nie je obojstranné

Partnerský sex predsa len nie je aktivita výhradne pre mladých. Štúdie ukazujú, že pretrváva u viac ako polovice ľudí vo veku 62 a viac rokov. Vplyv sexu na zdravie starnúceho mozgu je však stále do značnej miery neznámy. Početné štúdie si všimli, že osamelosť a sociálna izolácia sú spojené s kognitívnym poklesom v neskoršom živote. Tieto analýzy však často neberú do úvahy jeden z najintímnejších typov spoločenských aktivít: sex. Ba čo viac, niektorí odborníci si myslia, že nedostatok sociálnej aktivity je dôsledkom kognitívneho poklesu, a nie jeho príčinou.

(Zdroj: Getty Images)

Napriek tomu modely, ktoré Shenaová a Liuová použili vo svojej štúdii, naznačujú, že spojenie medzi sexom a kognitívnym zdravím nie je obojstranné. "Bolo prekvapujúce, že o päť rokov neskôr neboli zaznamenané žiadne významné výsledky v tom, ako kognitívne fungovanie súvisí so sexuálnou aktivitou alebo sexuálnou kvalitou. Aj keď sa môže zdať, že kognitívne fungovanie môže súvisieť so sexualitou, v skutočnosti pre to nemáme dôkazy. Namiesto toho výsledky poukazujú na dôležitosť sexuality a na to, ako prispieva k neskoršiemu zdravotnému stavu."

Sex ponúka množstvo výhod

Zistenia naznačujú, že prinajmenšom niektoré typy sociálnej aktivity môžu mať ochrannú úlohu pred kognitívnym poklesom, hoci je potrebný ďalší výskum medzi väčšími skupinami a počas dlhších časových období. Je zaujímavé, že zatiaľ čo kognitívne zdravie starších mužov bolo v súčasnej štúdii spojené s vysokým fyzickým potešením, toto spojenie nebolo pozorované u starších účastníčok.

(Zdroj: Getty Images)

Výskumníčky predložili niekoľko vysvetlení svojich výsledkov. Po prvé, sex často zahŕňa fyzické cvičenie, čo znamená, že lepší kognitívny výkon môže byť spôsobený zlepšeným kardiovaskulárnym zdravím, čo zase môže zvýšiť prietok krvi do mozgu a znížiť zápal. Sex je tiež známy tým, že znižuje stres a predpokladá sa, že stres zabraňuje rastu neurónov v niektorých častiach mozgu spojených s pamäťou. Napokon, sex môže zlepšiť kognitívne funkcie prostredníctvom uvoľňovania dopamínu - neurotransmiteru, ktorý je spojený so zlepšenou pamäťou.