MIMORIADNE Mesto prijíma opatrenia! Medzi obyvateľmi sa šíri nákazlivé ochorenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VRANOV NAD TOPĽOU - Počet prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) vo Vranovskom okrese stúpa. Od 4. septembra do štvrtka evidujú 129 prípadov žltačky. Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom vo Vranove nad Topľou to potvrdila regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu Monika Kurucová.