Žene do domu vliezol jedovatý had: To, čo sa potom stalo, bola jej najhoršia nočná mora

(Zdroj: TikTok/ameliashomeedit)

QUEENSLAND - Amelia z austrálskeho Sunshine Coast čelila svojej najhoršej nočnej more po tom, ako do jej kuchyne prenikol jedovatý had a udomácnil sa v jednej zo skriniek. Z jeho odchytávania sa stala zdĺhavá a najmä nepríjemná záležitosť, ktorú zdokumentovala v trojdielnej sérii príspevkov na sociálnej sieti.

V dome Amelie Liddy Sudburyovej sa odohral nebezpečný príbeh, ktorý sa začal odvíjať vo chvíli, keď do kuchyne vliezla vretenica a ukryla sa tam. "Panebože, je hore v skrini, stratila som ho, je preč. Toto je moja najhoršia nočná mora. Buď sa odsťahujem z tohto domu, alebo z neho odíde ten had. Ale obaja tu nemôžeme žiť," uvádza vo videu zverejnenom na TikToku.

Na miesto bol privolaný odchytávač hadov Ryan, ktorý sa ho snažil nájsť. Pohyboval sa však veľmi rýchlo, takže bolo ťažké ho odchytiť. Na záberoch je vidieť, ako vyťahuje zo skrine odpadkové koše z miesta, kde hada naposledy videl. "Ako sa sem dostal?" pýta sa muž zmätene. Keď sa mu nepodarilo vretenicu nájsť, pripravil provizórnu pascu z kartónovej škatule. Sudburyová neskôr v noci nakrútila samu seba, ako leží v posteli a hovorí, aký má strach, keď vie, že má doma jedovatého plaza. "Práve teraz, keď to nahrávam, je v mojej kuchyni uväznený had," uviedla s tým, že ju neupokojuje ani skutočnosť, že nedokáže usmrtiť človeka.

Na druhý deň povedala, že keď položila ruku pod pascu, cítila v nej pohyb. Na jej veľké zdesenie z nej vyskočil obrovský pavúk a ona sa veľmi zľakla. Ryan sa potom vrátil a nastavil novú pascu, tentoraz s priehľadným okienkom, aby mohla Amelia hada sledovať. "Keď bude vo vnútri, môžem kartón posunúť dopredu a zablokovať dvere. Toto je naša posledná šanca pokúsiť sa chytiť ho do pasce v kuchynskom ostrovčeku."

V treťom a poslednom videu bolo počuť, ako žena telefonuje Ryanovi a potvrdzuje, že jedovatý plaz skončil v pasci. "Dobre, je uväznený, chvalabohu, je uväznený," opakovala do telefónu. Odchytávač prišiel k nej domov tretíkrát, aby vretenicu konečne vybral z pasce. Video sa skončilo tým, že Ryanova manželka Dimity ju pustila do voľnej prírody. Užívatelia chvália Sudburyovú za odvážne úsilie, ktoré prejavila pri tomto incidente. "Nemohol som spať, keď som vedel, že je to vo vašom dome. Ste odvážnejšia ako ja," napísal jeden užívateľ. "V žiadnom prípade by som nemohol ísť spať s vedomím, že je nablízku," dodal ďalší.