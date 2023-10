Dvojica pobúrila cestujúcich: V metre robili poriadne nechutnosti, cestujúci nevedeli, kam sa pozerať

(Zdroj: X/ShashikantY10)

DILLÍ - Video zachytávajúce pár, ktorý sa zapája do intímneho aktu v rozbehnutom metre, si získalo značnú pozornosť na sociálnych sieťach a vyvolalo všeobecné pobúrenie. Na záberoch si totiž pár prelieva nápoj z úst do úst. K prípadu sa vyjadrili aj predstavitelia dopravnej spoločnosti.

Presný dátum, kedy bolo video nakrútené, nie je známy, no rýchlo sa rozšírilo po sociálnych sieťach a získalo značný počet videní a zdieľaní. Zachytáva dvojicu v metre, pričom žena sedí na sedadle a muž kľačí pred ňou. Najprv jej naplní ústa nápojom v plechovke. Dievčina následne nápoj v ústach preleje do úst svojho partnera. Muž urobí to isté.

Niekoľko pasažierov, ktorí sú zachytení na záberoch, vyzeralo šokovane a bolo zjavné, že im bizarný incident nelichotí. Mnoho ľudí si myslí, že išlo o úmyselný pokus získať si pozornosť. Spoločnosť Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) opakovane vyzýva cestujúcich, aby takéto incidenty okamžite nahlásili, ak budú ich svedkami. "Snažíme sa zvýšiť povedomie prostredníctvom sociálnych sietí a tiež sme opakovane apelovali na cestujúcich. Mali by to okamžite nahlásiť, ak si všimnú takéto činy," uviedli predstavitelia DMRC vo vyhlásení.

Za posledných pár mesiacov došlo k prudkému nárastu videí nakrútených v metre, ktoré často zachytávali kontroverzný obsah. Tento trend vyvolal obavy z potreby primeraného správania a ostražitosti v rámci systému metra v Dillí.