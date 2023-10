Pikantné priznanie brunetky: Mám 35 rokov a som stále panna! Toto je dôvod... ach

(Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Istá Britka prezradila, že je vo veku 35 rokov stále pannou. Môže za to smutný dôvod - trpí totiž ochromujúcou sociálnou úzkosťou, ktorá spôsobuje, že radšej sedí doma a je koláč, než by mala ísť von na rande s nejakým mužom.

Anya Panchalová žije život plný úzkosti. Kvôli nej vychádza von len minimálne a vôbec sa nesocializuje. Hoci má už dávno po tridsiatke, je preto stále pannou. Veľmi rada by to ale zmenila. Dúfa, že sa jej časom podarí prekonať panický strach a stretne muža, ktorý by mohol stáť po jej boku.

Túži po prvom bozku

Momentálne sa Britka cíti, akokeby žila v tieni svojich priateľov, ktorí sa zamilovávajú, ženia, vydávajú a užívajú si život so všetkými jeho stránkami. Túži po vystúpení zo svojej komfortnej zóny a prvom bozku. Bude však pre ňu ťažké priblížiť sa k nejakému mužovi, pretože už len pri pomyslení na opačné pohlavie sa jej podľa vlastných slov prevracia žalúdok". Je však odhodlaná to zmeniť. "Nikdy som nemala dostatok sebavedomia na to, aby som sa porozprávala s mužom a už vôbec nie na to, aby som išla na rande. Nevedela by som, o čom sa mám s ním rozprávať. Všetci moji kamaráti už majú deti, popri nich sa cítim ako tieň. Je divné byť pannou v tomto veku. Moji rodičia sú spolu už štyridsať a chcú, aby som tiež spoznala tú pravú osobu," vysvetľuje Anya z anglického grófstva Essex.

Kvôli svojej chorobe bola už od detstva šikanovaná, čo ešte viac zhoršilo to, ako sa cítila, až sa napokon začala sociálnym interakciám vyhýbať úplne. Keď mala 22 rokov, prostredníctvom Facebooku sa spoznala s ďalšími ľuďmi s podobnými problémami, s ktorými sa skamarátila. Konečne začala občas chodiť von či do kina. Dokonca skúsila zoznamovacie aplikácie, ale keď zistila, že mužom tam ide takmer výlučne o sex, prestala s tým, píše Mirror.

Nechcem v starobe niečo ľutovať

"Som beznádejná romantička. Chcem už konečne niekoho spoznať, pretože nechcem v sedemdesiatke ľutovať, že som nežila," hovorí Panchalová. Muž, s ktorými by si vedela predstaviť svoj život, by mal byť milý, chodiť rád na dlhé prechádzky a nemal by byť chudobný. Taktiež musí medzi pociťovať emocionálne spojenie, pretože to považuje mladá žena za najdôležitejšie.