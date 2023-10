Šesť bežných typov CHÔDZE, ktoré ničia vaše telo: Kráčate takto aj vy? Hneď s tým prestaňte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podiater Thien Trinh, zakladateľ spoločnosti Stryda, ktorá vyrába vložky do topánok a tenisiek, sa na TikToku podelil o šesť bežných návykov pri chôdzi, ktorým sa radšej vyhnite. V opačnom prípade môžu viesť ku vzniku nepríjemných zdravotných problémov.

Samozrejme nemusíte hneď panikáriť, ak sa raz za čas pristihnete pri tom, že kráčate nesprávne. "Ak v tom ale budete pokračovať, pravdepodobne to nebude v poriadku, keď dosiahnete 40, 50, 80, 90 rokov. Starajte sa o svoje telo a používajte chôdzu ako nástroj, aby ste zostali fit a zdraví," vraví odborník.

Nakláňanie sa dozadu

Toto je jeden zo zvykov, ktorý si možno ani neuvedomujete, ale nakláňanie sa dozadu pri chôdzi znamená, že vaša telesná hmotnosť pracuje proti. Namiesto toho Trinh odporúča nakloniť sa mierne dopredu, pretože tak svoju hmotnosť použijete ako impulz.

(Zdroj: Getty Images)

Chodidlá smerom dovnútra

To znamená, že kráčate s chodidlom nakloneným dovnútra. Robí to veľa detí aj dospelých. Takáto chôdza nepriaznivo otáča vaše kolená.

Chodidlá smerom von

Je dobré sa tiež vyhnúť chôdzi s chodidlami vytočenými smerom von. Podiater vysvetľuje, že vybočovanie vás núti došľapovať na vonkajšiu stranu päty, čo predstavuje veľkú záťaž pre kolená, boky a chrbát. "Navyše to obmedzuje činnosť svalov na zadku a časom si všimnete, že slabnú." Bolesť v dolnej časti chrbta môže byť najhorším dôsledkom tohto typu chôdze. Najlepšie je mať nohy otočené rovno dopredu. Keď urobíte krok, vykročte cez palce na nohe, aby ste aktivovali svaly na zadku.

Krátke kroky

Robiť krátke kroky je podľa Trinha veľmi neefektívne. "Je to štart-stop systém a opäť to znamená, že vaša hmotnosť a tok pohybu nie sú nepretržité." Poukazuje tiež na to, že pri dlhších krokoch sa lepšie zapájajú svaly na zadku.

Kývanie rukami nerovnomerne alebo vôbec

Pohyby paží zohrávajú obrovskú úlohu v účinnosti vašej chôdze. Ak kývate rukami nerovnomerne alebo nimi nekývate vôbec, vytvára to najrôznejšie nerovnováhy v celom reťazci vašich pohybov - v chrbtici, v bokoch, v kolenách, pretože ak nekývate rukami, vynahradíte si to niečím iným.

(Zdroj: Gettyimages)

Prekračovanie nôh

Lekár prirovnáva tento štýl chôdze ku štýlu supermodelky, kde chodidlá pri každom kroku prechádzajú cez stredovú čiaru vášho tela. Podľa pracovníkov rehabilitačnej kliniky Competitive Edge Physical Therapy v Kalifornii sa to označuje ako krížová chôdza a môže spôsobiť problémy s kolenami, bokmi, chodidlami, holeňami a iliotibiálnym (IT) pásom.