Trpíte zápchou? Tri veci, ktoré spôsobia, že budete okamžite utekať na WC

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Ak trpíte zápchou, existujú tri veci, ktoré vám podľa odborníčky dokážu okamžite pomôcť a vy budete utekať na záchod. Tá posledná je ale pomerne nechutná, trúfli by ste si ju konzumovať?

Neschopnosť vykonať veľkú potrebu je veľmi nepríjemný pocit a ľudí vie poriadne znervózniť. Zápcha je najčastejšie spôsobená zmenami v stravovaní, životnom štýle alebo v dôsledku nedostatočného príjmu vlákniny. Ak problém pretrváva alebo je veľmi bolestivý, určite navštívte svojho lekára. Ak ale hľadáte rýchlu úľavu, naturopatická lekárka Janine Bowringová odhalila tri veci, po ktorých vraj budete okamžite utekať na WC.

FIGY

Vo videu zverejnenom na TikToku Bowringová, že číslom jeden pri uľavení si od zápchy je konzumácia fíg. Sú totiž plné vlákniny, ktorá pomáha zvyšovať hmotnosť a veľkosť stolice a taktiež ju zmäkčuje. A takáto stolica ľahšie prejde vašimi črevami, píše Klinika Mayo.

#guthealth #digestivehealth #wellness ♬ original sound - doctorjanine Bowring, ND @j9naturally 3 Things That Will Make You Poop Instantly Dr. Janine discusses three effective methods to induce immediate bowel movements. She highlights the abundant fiber content in figs, which aids in promoting regularity. Additionally, she emphasizes the significance of maintaining proper hydration for optimal bowel function. Lastly, Dr. Janine elucidates the benefits of olive oil coffee as a natural stimulant for instant bowel stimulation. Follow for more natural health tips. #poop

VODA

Dostatočný príjem tekutín je úplným základom pre dobré vyprázdnenie sa. Ak nepijete dosť vody, vaša stolica sa stane suchou a ťažkou, v dôsledku čoho ťažšie prechádza vaším organizmom. Podľa odborníkov zhruba dvadsať percent denného príjmu tekutín pochádza z jedla, zvyšok z nápojov. Ak chcete pre svoje telo zabezpečiť dostatočnú hydratáciu, vyhnite sa konzumácii vecí, ktoré ho dehydratujú, ako napríklad kofeinové nápoje, sladké drinky či alkohol.

(Zdroj: Getty Images)

OLIVOVÝ OLEJ V KÁVE

Pitie kávy je jedným z najbežnejších spôsobov, ako ľudia rozhýbavajú svoje črevá. Dokázali to už viaceré štúdie. Bowringová to ešte ale vylepšila pridaním pár kvapiek olivového oleja do rannej kávy. Výskum z roku 2021 zverejnený v časopise Journal of Pediatric Surgery zistil, že olivový olej bol veľmi efektívny a poskytol úľavu pri zápche.

#recipe #oliveoil #wellness ♬ original sound - doctorjanine Bowring, ND @j9naturally Olive Oil Coffee Recipe Dr. Janine presents a delectable recipe for olive oil coffee. She shares that women who incorporate just one tablespoon of olive oil into their breakfast experienced greater fat loss and a significant decrease in blood pressure compared to those who did not. This remarkable outcome can be attributed to the presence of polyphenols in olive oil, which effectively reduce inflammation in the GI tract and promote the growth of beneficial bacteria. With her expertise, Dr. Janine guides viewers on how to enhance their morning java by incorporating olive oil for an invigorating boost. Follow for more natural health tips. Olive Oil Coffee Recipe Ingredients 1 Mug of Coffee 1 Tbsp Olive Oil 1 scoop Collagen Powder ¼ tsp Vanilla Extract Directions Add all ingredients to the coffee. Froth with frother and enjoy. Alternatively – add all ingredients including coffee to a mason jar and shake. Vent frequently so the jar doesn’t explode. #coffee

Naturopatka zároveň uvádza, že u žien, ktoré pridávajú jednu čajovú lyžičku oleja do svojich raňajok, zaznamenali oveľa väčší úbytok na hmotnosti a značné zníženie krvného tlaku v porovnaní so ženami, ktoré tak nerobili. "Je to pripisované prítomnosti polyfenolov v olivovom oleji, ktoré znižujú zápal v gastrointestinálnom trakte a podporujú rast prospešných baktérií," vysvetľuje. Takže hoci neznie príliš lákavo, podľa nej by ste mali skúsiť piť svoju rannú kávu ochutenú o olivový olej.