Ako rozpoznať podvod? TOTO sú najčastejšie praktiky ako vás obrať o peniaze

Digitálnych podvodníkov je čoraz viac. (Zdroj: Getty Images)

Podľa štatistík sa dokonca každý druhý Slovák už niekedy stretol s podvodom. „S ohrozením citlivých informácií ako sú osobné údaje či prístup k účtu na sociálnych sieťach sa už aspoň raz stretol takmer každý druhý Slovák (47%). S ohrozením svojich financií má skúsenosť takmer každý tretí (30%). Najvyššej miere ohrozenia spomedzi porovnávaných vekových skupín čelia Slováci v strednom veku 45 až 55 rokov - viackrát sa s bezpečnostnou hrozbou, spojenou s ohrozením citlivých osobných údajov, stretla tretina (32%) z nich. Ohrozenie svojich financií opakovane pocítila pätina (19%) opýtaných v tejto vekovej kategórii,” vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorý zrealizovala spoločnosť mBank. Je preto stále dôležitejšie ľudí informovať o rôznych praktikách zlodejov, ako ich správne rozlíšiť a najmä, ako sa voči nim dokázať chrániť.

Podvodné e-maily

Jedným z najčastejších podvodov sú rôzne e-maily, a to napríklad od Slovenskej pošty. Tá vás v e-maily informuje o doručení balíka. Pre jeho vyzdvihnutie je však potrebné zaplatiť za jeho uskladnenie. V skutočnosti však ide o jeden veľký podvod. V komunikácii je totiž zahrnutý aj link, pomocou ktorého sa dostanete na podobne vyzerajúcu stránku, kde vás žiadajú o údaje od karty. Po ich zadaní prídete o omnoho viac peňazí, než ste si mysleli a žiaden balík vám vďaka tomu nedoručia.

Ďalším častým druhom podvodov sú aj e-maily od vašej banky. ”S ľútosťou vám oznamujeme, že prístup k vášmu účtu bol z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokovaný. Od uvedeného dátumu už nie je možné vykonávať transakcie z online peňaženky. Okamžite dokončite overenie svojho účtu totožnosti, aby ste sa vyhli jeho trvalému zablokovaniu,” stojí v e-mailoch najčastejšie. Nižšie je priložený odkaz, cez ktorý vás žiadajú o prihlásenie do vášho bankovníctva. Po odoslaní vašich osobných údajov vás však čaká nemilé prekvapenie v podobe vybieleného bankového účtu. Podobné správy zvyknú podvodníci zasielať aj formou SMS.

Zobraziť galériu (5) Nebezpečné e-maily vás dokážu obrať o peniaze. (Zdroj: Getty Images/BrianAJackson)

Podvodné telefonáty

Hoci podvodné maily či SMS správy sú oveľa viac rozšírenejšie, a to najmä vďaka rýchlemu zasielaniu množstvu užívateľov, ojedinelými nie sú ani telefonáty. Ako vlastne takýto telefonát so zlodejom prebieha? Už dávno neplatí, že vám musí volať len neznáme číslo. Podvodníci vedia číslo sfalšovať. Na displeji sa vám pokojne môže zobraziť, že vám volá banka či polícia. Po zdvihnutí sa vás bude volajúci snažiť presvedčiť, že je zástupcom danej spoločnosti či inštitúcie a chce vám iba pomôcť, napríklad s napadnutým účtom alebo vyšetrovaním podvodu.

Opak je však pravdou. Podvodník sa z vás bude snažiť dostať citlivé údaje pod zámienkou, že bez toho môžete prísť o svoj účet. Dokonca sa častokrát snažia z ľudí vymámiť aj občianske preukazy, žiadajú o inštaláciu softwaru pre vzdialený prístup do vášho zariadenia fotografie či o prevedenie peňazí na takzvaný ”záchranný účet,” ktorý ich ochráni pred podvodníkmi. V skutočnosti však už svoje peniaze nikdy neuvidíte.

Ako sa pred podvodmi dôkladne chrániť

Spoločnosť mBank sa už dlhé roky snaží svojich zákazníkov varovať pred nástrahami internetu a pokúša sa ich v tejto oblasti vzdelávať, aby nenaleteli rôznym zlodejom. Vytvorila preto niekoľko dôležitých bezpečnostných funkcií, vďaka ktorým si môžete jednoducho za pár klikov zvýšiť bezpečnosť svojich financií a dát.

Jedným z nich je aj mobilná funkcionalita, vďaka ktorej overíte, či naozaj hovoríte so zamestnancom mBank. Ako to funguje? Počas telefonátu vám pošlú notifikáciu, ktorú potvrdíte v apke mBank. Zobrazia sa vám informácie o tom, s ktorým zamestnancom mBank práve hovoríte alebo či vám náhodou nevolá podvodník. Po potvrdení notifikácie máte istotu, že hovoríte s pracovníkom banky. Tento postup je rovnaký ako autorizácia overovania platieb pomocou apky.

Ďalším spôsobom, ako uchrániť svoje peniaze, a to najmä pri online nakupovaní, je eKarta. Ide o virtuálnu kartu, ktorú si môžete dobíjať ľubovoľnými sumami a nemusíte mať tak obavy, že k vašim úsporám by sa mohol niekto dostať. Nie je napojená na účet, takže ak by sa ju pokúsil niekto zneužiť, zneužil by jedine čiastku, ktorú ste si na eKartu previedli. Postup je jednoduchý, na pár klikov a úplne zdarma. Viac o tom, ako si zaistiť bezpečnejšie nákupy zistíte tu.

Okradnúť vás môžu aj pri dennodenných aktivitách

Podvodné správy či telefonáty nie sú ani zďaleka jediným spôsobom, akým sa nechať oklamať. V skutočnosti vás o peniaze môže obrať aj priamo na dovolenke. Aj preto sa mBanka rozhodla natočiť krátke edukatívne videá, v ktorých radí, načo si zaručene dávať pozor. ”Vyberám z bankomatu jedine v priestoroch banky, lebo tam podvodníci, falošnú čítačku kariet len tak ľahko nenainštalujú. Keď to ide vyberám alebo platím bezkontaktne, aby mi kartu niekto neokopíroval, alebo aby som neustal bez peňazí, keď mi bankomat kartu nevydá,” uvádza Karol Suchánek, expert na bezpečnosť a ambasádor bezpečnosti mBank. Viac rád sa dozviete vo videu.

O svoje peniaze môžete prísť aj v pohodlí domova. Stačí si zájsť na rôzne e-shopy a nakúpiť si do domácností, čo potrebujete. V skutočnosti vám však nič z toho nemusí prísť a zlodeji len skúšajú rôzne príležitosti, ako sa dostať k vašim ťažko zarobeným peniazom. Aj tomu sa však dá jednoducho vyhnúť. Zaručené rady vám prezradí mBank vo svojom videu.

A čo vy, poznáte dôkladne všetky podvodné metódy a viete sa pred nimi chrániť? Pokiaľ si nie ste istí, vyplňte tento jednoduchý TEST bezpečnosti a hrajte o nový iPhone 14! Tak čo, naleteli by si podvodníkom?

Test bezpečnosti. (Zdroj: mBank)



Advertoriál pripravený v spolupráci s mBank.