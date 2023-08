Mamička (40) musela kvôli OnlyFans opustiť mormónsku cirkev: Predstaviteľov poburovali tieto sexi zábery

(Zdroj: Instagram/therealhollyj)

Štyridsiatnička Holly Janeová má ťažké srdce na predstaviteľov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, známej ako Mormónska cirkev. Po tom, ako sa jej predstavitelia dozvedeli, že zverejňuje príspevky na OnlyFans, odporučili jej, aby sa cirkvi „vyhýbala.“ Neskôr však dostala oficiálne stanovisko, kde jej bolo oznámené, že ju vylúčili, informoval Daily Mail. Slobodná matka štyroch detí alebo „mormonská milenka“ zarába za zverejňovanie príspevkov s pikantným obsahom 45 000 dolárov (41 410 eur) mesačne a nemá záujem s tým prestať.

V rozsiahlom liste, ktorý dostala od Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní bolo uvedené, že jej členstvo je ukončené kvôli „správaniu, ktoré je v rozpore so zákonmi a poriadkom Cirkvi.“ Holly sa však bráni: „Nemyslím si, že by som urobila niečo zlé. Počítala som s možnosťou, že budem exkomunikovaná, ale myslela som si, že pôjde o inú formu pokarhania. Prekvapilo ma, že boli takí prísni.“ A hoci ju list zaskočil, nenechá sa ním zastaviť. „Boh ma podporuje, oslavujem telo, ktoré stvoril taktným a elegantným spôsobom. Som dobrý človek a dobrá mama, všetko je legálne a ja sa dobre bavím a tvrdo pracujem.“

Štvornásobná mamička poznamenala, že miestny biskup sa o jej konte dozvedel po tom, ako mu to oznámil jeden zo spolubratov. Potom ju navštívil u nej doma a presviedčal ju, aby prestala. „Žije pod kameňom a hovoril o mne ako o prostitútke,“ spomína si Holly. „Povedal, aby som si vybrala medzi kariérou a členstvom v cirkvi.“ Keďže biskupa nedokázala presvedčiť, že to robí s „Božou podporou“, vyhýbala sa mu, ale čoskoro dostala oznámenie, že zasadne „rada“ a jej členovia prediskutujú ďalšie kroky.

„Dozvedela som sa, že sa koná stretnutie, ale nešla som tam, pretože som nemala čo povedať, čo by ich ovplyvnilo v môj prospech. Neodchádzam a nesúhlasím s tým, že to ovplyvňuje ľudí v cirkvi.“ Potom jej prišiel poštou list, v ktorom jej oznámili, že bola exkomunikovaná z cirkvi a bolo zrušené jej členstvo. A hoci bol odoslaný minulý rok, vraj ho dostala až teraz. Na odvolanie mala 30 dní. „Rozhodli sme, že vaše členstvo v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je zrušené,“ uviedlo vedenie cirkvi v liste. Po vylúčení nemôžu už jej bývalí členovia používať žiadne výhody členstva, ale môžu sa zúčastňovať cirkevných stretnutí a aktivít, ak sa správajú slušne.

„Je veľmi zriedkavé, že niekto prichádza o členstvo,“ vysvetľuje Holly. „Je to ako keby vám pápež poslal správu a povedal vám, že ste skončili.“ Po vylúčení sa vraj cítila stratená a nevedela, ako to má povedať svojim dcéram. „Stále sa ma pýtajú, či sa môžu stretávať s ľuďmi a chodiť do kostola. Nechápem, čo to má spoločné s mojím členstvom. Nerozumiem tomu, že keď sa vyzlečiem na internete, prečo by som sa už nemala zúčastňovať na udalostiach cirkvi, prijímať sviatosti alebo vstupovať do chrámu.“

Holly aj naďalej pokračuje v zdieľaní fotografií a videí na svojej stránke. „Mám milióny zobrazení, na ktorých sa mihám na Instagrame v nohavičkách,“ povedala. „Pár ľudí mi citovalo biblické verše a pýtalo sa ma, ako sa môžem nazývať kresťankou. Ale moje správanie sa nijako nelíši od toho, že oni sa prihlásili na moje konto. Každý hreší, iní nie sú braní na zodpovednosť alebo im nie je povedané, že už nie sú prínosom pre cirkev.“