Kamaráti sa hrali na móle, keď vtom... hotový horor! VIDEO ukazuje, čo sa stalo dievčaťu

(Zdroj: YouTube/HotViralNews)

INFRACOMBE - Kamera zachytila desivý moment, ako rozbúrené more v anglickom meste Infracombe behom sekundy stiahlo dievčinu z móla, hoci bola už v plytkej vode. Nepomohlo ani to, že sa ešte stihla zachytiť kovového zábradlia. Na tento zážitok nikdy nezabudne.

Chlapcovi, ktorý bol tiež vo vode, sa podarilo utiecť pred strhujúcou vlnou, jeho kamarátka také šťastie nemala. Divoké more ju stiahlo do mora a ťahalo do hlbokej vody. Nekonečné sekundy sa jej darilo udržať sa v blízkosti móla. Rýchlo uvažujúcim prítomným na súši sa podarilo ju zachrániť pred utopením,.

"Mladí ľudia mali nielen šťastie, že sa vážnejšie nezranili, ale aj na rýchlo uvažujúcich okoloidúcich, ktorí konali," povedala veliteľka tamojšieho prístavu Georgina Carlo-Paatová. "Chvalabohu, že záchranári boli v tom čase na cvičení vo vonkajšom prístave a boli schopní rýchlo reagovať a ošetrili ich zranenia predtým, ako ich odprevadili domov," dodala.