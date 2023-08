Manželia dostávali vysoké účty za elektrinu: Keď zistili, čo je za tým... odporné odhalenie na dvore

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SEVERNÁ KAROLÍNA - Ženu šokoval objav v jej novej prenajímanej nehnuteľnosti po tom, ako si všimla, že jej účty za elektrinu sú oveľa vyššie, ako by mali byť. Na to isté sa sťažovali aj predchádzajúci majitelia. Keď zistila, čo sa schováva za týmto nedorozumením, nechcela tomu veriť.

Kate sa do domu v americkom štáte Severná Karolína presťahovala len pred niekoľkými mesiacmi. Nevedela prísť na to, prečo je jej spotreba elektriny taká vysoká. "Všimla som si, že náš účet v tomto malom dome, do ktorého sme sa presťahovali, je rovnaký ako účet za elektrinu, aký som dostávala v mojom poslednom dome, v ktorom fungovali dve klimatizačné jednotky a bol dvojposchodový. Nedávalo to žiadny zmysel," vysvetľuje vo videu zverejnenom na TikToku.

Prenajímateľ podľa nej kúpil dom od muža, ktorý bol nevyliečiteľne chorý a jeho opatrovateľ si tiež všimol, že účty za elektrinu boli nejaké vysoké. Keď Kate a jej manžel odišli na týždeň preč, poprosili známeho, aby sa postaral o ich domácich miláčikov. Ten si všimol, že spotreba energie je ešte vyššia ako normálne, napriek tomu, že v dome bolo menej ľudí. Kým boli preč, opatrovateľ predošlého majiteľa nechal pri ich dverách odkaz, v ktorom tvrdil, že muž odvedľa kradne ich elektrinu.

Po príchode domov manželia počkali do noci, vyšli von a vypli napájanie. "V sekunde, keď sa nám prerušil prúd, stratil všetku elektrinu aj on. V momente, keď sme znova zapli náš istič, elektrina sa uňho okamžite rozbehla." Po tomto zistení kontaktovali úrady a prenajímateľa, ktorý si so sebou priviedol elektrikára. Ten nevidel nič neobvyklé, ale keď prišiel pracovník z elektrárenskej spoločnosti a začal sa obzerať, v priebehu niekoľkých minút zbadal riskantne vyzerajúci kábel zakopaný na dvore pod domom.

Po bezpečnom odpojení Kate zistila, že kábel vedie do zalesnenej oblasti smerom k susedovmu domu. Hoci ju hnevalo, že dva mesiace platila za susedovu elektrinu, ešte viac ju frustrovalo to, že muž zneužil staršieho bývalého majiteľa. "Pohoršuje ma, že starý muž, ktorý bol smrteľne chorý, ktorý sa už musel vzdať tohto miesta, pretože si to nemohol dovoliť, bol každý mesiac okrádaný," dodala s tým, že od vytiahnutia kábla je v susednom dome tma. V súčasnosti dvojica proti zlodejskému susedovi podniká právne kroky.