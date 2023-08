Žena stuhla od hrôzy, keď dostala od T-Mobilu účet za telefón: Za takú sumu si kúpite v Bratislave byt!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aaronsová však nerobila nič nekalé, akurát zdieľala paušál so svojimi dvomi nepočujúcimi bratmi. Mesačne mobilnému operátorovi T-Mobile platila za telefón okolo 175 dolárov. Keď však bratia odišli na dovolenku do Kanady, zabudla na to, že jej program nepodporuje zahraničné volania a správy. Súrodenci dohromady odoslali viac ako dvetisíc textových správ, čo ju v konečnom dôsledku vyšlo na neuveriteľných 201 005,44 dolára (182 325 eur). To znamená, že jedna sms stála v priemere okolo 100,50 dolára (91 eur), hoci sa v nej častokrát písalo len krátke "ok".

Sú spôsoby, ako si na toto dať pozor, napríklad niektorí operátori vám po vyčerpaní predplateného limitu vypnu poskytovanú službu. Inou možnosťou je zadovážiť si miestnu SIM kartu a naštudovať si možnosti domáceho operátora. T-Mobile Selene nakoniec znížil účet "iba" na 2500 dolárov (2267 eur).