Žena zažila šok pri samoobslužnej pokladni: Platila za nákup, keď sa na displeji objavila otázka... to vážne?!

(Zdroj: Getty Images)

Dávať tringelt za služby konkrétnym zamestnancom ako vďaku za ich službu považujú mnohí za samozrejmosť. Ako by ste sa však zachovali v prípade, keby ho od vás požadoval stroj? Presne takúto situáciu opísala na stránke Reddit neznáma žena, ktorá platila za nákup v samoobslužnej pokladni. Po načítaní všetkých položiek sa na displeji objavila otázka, či chce nechať prepitné. Pokladňa jej ponúkla aj možnosti od 15 do 20 percent.

Podľa autorky príspevku nebola takáto požiadavka na mieste. V určitých situáciách je obslužné v poriadku a zamestnanec si vďaka nemu môže prilepšiť, hoci na druhej strane by bolo asi ideálnejšie, kedy mu zamestnávateľ riadne zaplatil. Toto je však iná téma.

Spomínaný príspevok vyvolal vlnu nesúhlasu a diskutujúci nešetrili štipľavými komentármi. Mnohí vtipkovali, že samoobslužná pokladňa by mala naopak ponúknuť zľavu za to, že si platbu za nákup realizujete sami. Ďalší užívateľ vyhlásil, že celú situáciu nechápe a pýta sa: "Komu dávam prepitné, sebe?" Iní uviedli, že by nič nenamietali, ak by sa to dialo v zariadení, kde poskytuje službu človek, ako napríklad pri príprave jedla, kde potom zákazník zaplatí pri samoobslužnej pokladni. "V niektorých prípadoch sa to dá ospravedlniť, ak peniaze dostane skutočná osoba a cez pokladňu sa iba platí. Ale inak to nie je veľmi obhájiteľné," myslí si.