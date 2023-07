Budúce leto hrozí internetová apokalypsa! Katastrofa pre ľudí, ktorí sú neustále online

WASHINGTON - Očakáva sa, že Slnko v priebehu nasledujúcich niekoľko rokov vstúpi do fázy známej ako solárne maximum. To je charakterizované zvýšenou slnečnou aktivitou, čo vyvoláva obavy z potenciálnej "apokalypsy internetu". Čo to znamená?

Podľa správy denníka The Washington Post je súčasná digitálna infraštruktúra zle vybavená na to, aby zvládla následky silných slnečných búrok, ktoré majú schopnosť narušiť globálne komunikačné siete. Pojem "internetová apokalypsa" si získal pozornosť medzi používateľmi sociálnych médií, čo viedlo k záplave dezinformácií a neoverených varovaní údajne od NASA. Americká vesmírna agentúra však zatiaľ nevydala žiadne oficiálne vyhlásenie o možnosti, že solárna búrka v roku 2025 spôsobí koniec internetu, pripomína The Science Times.

Galéria fotiek () Zdroj: nasa

Objavili sa však špekulácie týkajúce sa dôsledkov pre populáciu, ktorá je neustále online, ak by k takejto udalosti došlo. Sú tieto obavy prehnaným humbukom? Washington Post naznačuje, že nie sú úplne nepodložené. Obavy a paniku šíriacu sa online vyvolali nedávne zistenia sondy Parker Solar Probe od NASA, ktorá bola spustená v roku 2018 na štúdium atmosféry Slnka, nie na riešenie problémov s internetovým pripojením. Výskum sondy, ktorý sa zameriava na zdroj slnečných vetrov prostredníctvom magnetického prepojovania, hoci priamo nesúvisí so slnečnými búrkami, má širší význam, pretože zmeny v magnetickej aktivite Slnka môžu nastať rýchlo a ovplyvniť rôzne slnečné javy.

Silná slnečná búrka by mohla zasiahnuť Zem a viesť k rozsiahlemu narušeniu internetu, a nielen to. Sangeetha Abdu Jyothiová, profesorka počítačovej vedy na Kalifornskej univerzite v Irvine, povedala, že momentálne nie je známe, ako by na reagovali infraštruktúry Zeme na takúto udalosť. Varovala, že silná slnečná búrka pravdepodobne naruší rozsiahlu infraštruktúru, vrátane podmorských komunikačných káblov, čo môže spôsobiť prerušenie diaľkového pripojenia. To naznačuje, že takéto výpadky by mohli pretrvávať mesiace, pričom ekonomický vplyv len jedného dňa straty pripojenia sa odhaduje na viac ako 11 miliárd dolárov len v Spojených štátoch.

Slnko prechádza cyklom charakterizovaným obdobiami pokojnej a intenzívnej aktivity, ktorý zahŕňa preklápanie jeho magnetických pólov počas vrcholu aktivity známeho ako slnečné maximum. Po ňom nasleduje obdobie pokoja nazývané slnečné minimum. Podľa CNN sa predpokladá, že solárne maximum nastane v júli 2025, avšak iní odborníci uvádzajú, že vrchol slnečnej aktivity nastane už v druhej polovici 2024. Zvýšená slnečná aktivita zahŕňa silné slnečné erupcie a výrony koronálnej hmoty, čo sú masívne výboje plazmy a magnetických polí z vonkajšej atmosféry Slnka. Solárne búrky majú potenciál ovplyvniť elektrické rozvodné siete, systémy GPS, letectvo a satelity obiehajúce blízko Zeme.