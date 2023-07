Hrozivé VIDEO ukazuje, ako rýchlo medveď dokáže zaútočiť: Nemali by ste pred ním šancu!

(Zdroj: Instagram/touronsofyellowstone)

MONTANA - Medveď grizly robil obyvateľom škody na majetku, a tak bol odchytený a prevezený do voľnej prírody. Fotograf chcel vypúšťanie šelmy zachytiť zblízka, namiesto toho zdokumentoval niečo iné ako plánoval, a to priamy útok rozzúrenej šelmy.

Fotograf Aaron Teasdale zverejnil video, ktoré odhaľuje, ako by to vyzeralo, keby sa na vás vrhol mohutný dospelý medveď grizly a akou rýchlosťou dokáže zaútočiť. Išlo o jedinca, ktorý sa dostával do kurníkov a robil škody. Ochranári z Montana Fish, Wildlife and Parks sa ho preto rozhodli odchytiť do pasce a vypustiť ďalej od civilizácie. Teasdale pôvodne očakával, že dvadsaťdvaročný medveď utečie k neďalekej rieke, tak nastavil svoj fotoaparát tak, aby zaznamenal biológa Tima Manleyho, ako zviera vypúšťa. To ale malo iné predstavy, jeho útok vidno na záver videa a trvá len pár sekúnd.