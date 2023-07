Turistka s deťmi sa vkradla do all-inclusive rezortu, užívali si jedlo a nápoje zadarmo: Použila tento trik

(Zdroj: TikTok/roxyroxyb)

Roxanne Balciunasová z anglického Sheffieldu prezradila, že spolu s deťmi v máji navštívila Ramada Hotel & Suites v Kusadasi v Aydine v Turecku. Použité náramky vtedy hodila do cestovnej tašky namiesto toho, aby ich vyhodila. Keď ich neskôr znovu objavila, rozhodla sa, že si 7. júla zarezervuje ďalší pobyt v tom istom meste, ale tentoraz v lacnom apartmáne vzdialenom desať minút od rezortu. So starými náramkami sa pokúsila dostať dnu, kde bývala jej mama, zatiaľ čo ona a jej dve deti vo veku trinásť a šesť rokov mali náramky na rukách. Na jej počudovanie to fungovalo.

Balciunasová prezradila, že si spolu s deťmi vďaka tomu úplne zadarmo dopriali dezerty a bohaté jedlá pri bazéne. "Nazývajte ma zlodejkou, ale užila som si týždeň jedla a pitia zadarmo," pochválila sa Britka, ktorá pracuje v pohostinstve.

Pobyt si vraj zarezervovala na poslednú chvíľu, aby prekvapila svoju mamu, pričom na vstup použila neplatné náramky. Podnikavá turistka uviedla, že hoteloví pracovníci neskontrolovali jej náramky, keď vstúpila do zariadenia. "Bola som presvedčená o tom, že si to všimnú, ale našťastie sa to nestalo." Keď sa rodina pustila do "potravinovej lúpeže", Roxanne priznala, že jedla viac ako zvyčajne, pretože to bolo zadarmo. "Bolo to vzrušujúcejšie, pretože to bolo zadarmo. Myslím, že tentoraz som zjedla viac ako minule, keď sme za to zaplatili."

Napriek všetkému to už podľa vlastných slov nebude viac skúšať. Ľudia na TikToku ocenili jej nápad, no iní s tým veľmi nesúhlasili. Niektorí ju dokonca karhali za to, že využila rezort a bez akejkoľvek hanby sa chválila svojou prefíkanosťou na TikToku. "Môžete byť smutná kvôli ľuďom, ktorí naozaj tvrdo pracujú a ľudia ako vy si myslia, že dokážu oklamať systém," napísala jedna osoba.