Influencerka doplatila na malú chybu v pase: Kvôli TOMUTO jej nedovolili odletieť na dovolenku

SYDNEY - Britská rodáčka Emma Dohertyová, ktorá sa presťahovala do Austrálie, plánovala dovolenku na neďaleký ostrov Bali. Jej cesta sa však skončila veľmi rýchlo, už pred nástupom na palubu lietadla. Personál ju totiž odmietol pustiť pre malú chybu na pase.

Fitness influencerka chcela ísť na desaťdňovú dovolenku na Bali, ale nepodarilo sa jej opustiť ani letisko v Sydney. Personál ju odmietol pustiť na palubu kvôli škvrne od vody na jej pase. Svoju situáciu opísala na TikToku. "Nemám potuchy, čo mám robiť alebo kam ísť," hovorí počas toho, ako sa nakrúca na letisku.

Jeho pracovníci ju tiež varovali, že by za to mohla ísť na Bali do väzenia. "Samozrejme, som naozaj naštvaná. Posledných pätnásť minút som tu len sedela a plakala. Ale povedala som si, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, možno som nemala dnes ísť tým letom," pokračuje.

Pod videom sa nazbierali stovky komentárov od tých, ktorí majú podobné skúsenosti pri lete z Austrálie na vychýrený ostrov. "Stránka pasu môjho partnera bola natrhnutá a tiež mu nedovolili odletieť na Bali," poznamenala jedna z užívateliek. Ďalší to mal ešte náročnejšie. "Stalo sa mi to isté. Pristál som na Bali, kde som musel čakať v cele, kým sa mi podarí odletieť."