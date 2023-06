Lekár, ktorý zažil dve zmŕtvychvstania, prehovoril: Toto nebohých privádza späť k životu

CAMBRIDGE - Existuje viacero prípadov, kedy sa človek považovaný za mŕtveho prebral k životu. Prípad ženy z Ekvádoru, ktorá sa zobudila v rakve na vlastnom pohrebe, otriasol médiami len pred pár dňami. Prečo sa to stáva a ako je možný takýto návrat k životu? Vysvetlenie nie je až takou záhadou, ako by sa mohlo zdať.

Docent medicíny na Anglia Ruskin University v Cambridge Stephen Hughes povedal, že prípady, keď ľudia po smrti znovu nadobudnú vedomie, sú veľmi zriedkavé, ale nie za hranicou možností. Počas svojej praxe zažil, ako jeho kolega v nemocnici vyhlásil staršiu ženu za mŕtvu, no po chvíli začala opäť dýchať a pulz sa jej na krátky čas obnovil, píše magazín The Conversation. Pri ďalšom nezabudnuteľnom incidente boli privolaní lekári z pohotovosti so slovami: "Srdcová zástava. márnica. Toto nie je vtip!" Žena sa predávkovala barbiturátmi predpísanými na epilepsiu. Skontroloval ju všeobecný lekár, ktorý potvrdil, že je mŕtva. "Ale pri príchode do márnice bolo vidieť, že jednou z nôh šklbalo. Všade naokolo mučivé rozpaky. A ak si dobre pamätám, zotavila sa."

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Nesprávne vykonanie procedúry potvrdenia úmrtia spôsobuje spomínané prípady nesprávnych vyhlásení ľudí za mŕtvych. Zbežné vyšetrenie lekárom môže ľahko viesť k zlyhaniu počutia srdcových zvukov a sledovaniu plytkých, zriedkavých dychov pacienta. Tu však treba byť dôkladný, užívanie niektorých liekov môže túto úlohu sťažiť.

Barbituráty slúžiace na prevenciu kŕčov a záchvatov sa bežne predpisovali na liečbu epilepsie. V súčasnosti ich nahradili novšie lieky. Podľa Hughesa iné bežne predpisované lieky, vrátane Valia či Xanaxu, spôsobili, že pacienti zomreli a následne opäť nadobudli vedomie. "Predávkovanie sa sedatívami znižuje schopnosť reagovať, tlmí dýchanie a krvný obeh, čo vedie k dojmu smrti a zároveň chráni mozog pred hypoxiou (nedostatkom kyslíka). Neskôr, keď sa droga z tela vylúči, môže sa človek prebudiť," vysvetlil.