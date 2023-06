Ľudia sú zhnusení tým, čo žerie mladý jelenček: To čo mu trčí z úsť? Hnus!

AUSTIN - Video, ktoré nakrútil Trey Reinhart v Texase, má poriadne nečakanú zápletku. Rola predátora a koristi sa v ňom totiž nečakane zmení. V krátkom zázname vidieť, ako jeleň žerie hada, pričom to býva skôr naopak. Mnohí zapochybovali o pravosti záberov, no sú naozaj skutočné, hoci sa niečo také deje en výnimočne.

Už malé deti v škole sa učia, že jelene sú bylinožravce. Ale aj tie niekedy potrebujú spestriť svoj jedálniček, vysvetlil Matt Ross, riaditeľ ochrany prírody v National Deer Association pre Outdoor Life. "Jelenie zuby sú prispôsobené na to, aby jedli rastliny, 99,9999 percenta ich potravy preto tvorí vegetácia. Existuje ale výskum, podľa ktorého veľmi malé percento stravy niektorých jeleňov tvoria spevavé vtáky alebo vajcia." Nejde o celú populáciu jeleňov, ale jednotlivcov či malých skupín. Je však rozdiel medzi niekoľkými vajíčkami spevavcov a takmer metrového hada, tak čo sa vlastne stalo?

Podľa odborníkov jelene a iné bylinožravce príležitostne žerú malé zvieratá, aby vyrovnali nedostatok živín. Ak im v ich rastlinnej strave chýba vápnik alebo vitamín D, môžu túto hladinu zvýšiť takouto konzumáciou. V tomto prípade si Ross myslí, že výber jeleňa bol skôr zo zvedavosti ako z nutnosti. Tipujem, že had mal chuť a ten pocit sa jeleňovi páčil. Nemyslím si, že sa do neho pustil preto, lebo bol hladný. Pravdepodobne to bolo len žuvanie tej veci, pretože v tú chvíľu nič lepšie nemal a had pravdepodobne chutil inak a dobre. Je to veľmi zriedkavý jav."