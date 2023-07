Chrápe váš partner? V takom prípade nesmie nikdy pred spaním jesť týchto päť potravín

Nič sa nevyrovná zvuku ohlušujúceho chrápania vášho partnera, kvôli ktorému si nemôžete poriadne odpočinúť. Akokoľvek je to pre vás nepríjemné, chrápanie ohrozuje aj zdravie vašej polovičky. Obštrukčné spánkové apnoe, ktoré spôsobuje, že ľudia cez noc hlasno chrápu, zvyšuje ich šance na niekoľko smrteľných chorôb. Patria medzi ne vysoký krvný tlak, srdcové choroby či cukrovka 2. typu. Spánkové apnoe alebo chrápanie sa zvyčajne lieči zmenami životného štýlu ako strata hmotnosti, skoncovanie s fajčením alebo zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Odborníčka na zdravie a výživu Ashleigh Toshová zo spoločnosti Prepped Pots powered by Musclefood sa pre The Sun podelila o niektoré jedlá, ktoré by chrápajúci človek nemal konzumovať pred spaním.

Mliečne výrobky

Konzumácia mliečnych výrobkov, ako sú jogurt, syr a zmrzlina pred spaním, môže tento nepríjemný zlozvyk ešte zhoršiť. "Je to preto, že laktóza nachádzajúca sa v mliečnych výrobkoch zvyšuje produkciu hlienu, ktorý môže prispieť k chrápaniu," povedala Toshová.

Sladké jedlá a nápoje

Zníženie príjmu cukru je vo všeobecnosti dobrý nápad. Strava s vysokým obsahom sladkých potravín bola spojená s inzulínovou rezistenciou, ktorá je predchodcom cukrovky 2. typu, stukovatenia pečene a kardiovaskulárnych ochorení. Môže však narobiť šarapatu aj u ľudí, ktorých trápi spánkové apnoe. "Vysoký príjem spracovaných cukrov môže viesť k zápalu v krku a nosových priechodoch. Najlepšie je vyhnúť sa konzumácii sladkostí, sušienok, zákuskov a nealkoholických nápojov večer, ak chcete prestať chrápať."

Pšenica

Spracovaná pšenica, ktorá sa nachádza napríklad v chlebe alebo inom pečive, môže prispieť k zápalu dýchacích ciest a dutín, čo môže zhoršiť chrápanie. Na redukciu chrápania je preto lepšie staviť na bezlepkové varianty.

Mäso s vysokým obsahom tuku

Konzumácia tučného mäsa môže spôsobiť ešte enormnejšie spánkové apnoe, pretože vysoký obsah bielkovín a nasýtených tukov spúšťa produkciu hlienu. "Je lepšie zvoliť chudé mäso a úplne sa vyhnúť konzumácii mäsa tesne pred spaním," radí expertka. Navrhuje tiež konzumovať protizápalové potraviny, ako sú zelenina, ovocie, losos, orechy, avokádo a olivový olej.

Rýchle občerstvenie

Napokon sa určite vyhýbajte rýchlemu občerstveniu tesne pred spánkom. Je vysoko spracované, čo znamená, že môže spôsobiť preťaženie dýchacieho systému, čo môže zhoršiť chrápanie. Fastfood sa tiež zvyčajne dodáva vo veľkých porciách, takže môže ľahko spôsobiť tráviace ťažkosti. To môže viesť k narušeniu spánkového režimu a potenciálne zhoršiť chrápanie.