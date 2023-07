Záchranár upozorňuje: Nikdy nenasledujte sanitku do nemocnice, ak je v nej váš blízky!

NEW YORK - Záchranár vydal naliehavé varovanie pre rodinných príslušníkov, ktorí nasledujú sanitku s ich blízkymi až do nemocnice. Údajne sa s tým stretáva na dennej báze, no tvrdí, že to môže byť nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky. Ak chcete naozaj pomôcť, urobte radšej toto.

Nemenovaný záchranár vyzýva ľudí, aby po privolaní sanitky pre svojich blízkych nesledovali auto do nemocnice. Ako prezradil na Reddite, často sa stretáva s tým, že akonáhle záchranári naštartujú motor, niekto z príbuzných sa ponáhľa k autu a okamžite sa vydá za nimi. "Ak vášho milovaného človeka odvezie sanitka, nechoďte za ňou do nemocnice. Choďte tam vo svojom čase a vlastnou trasou," upozorňuje zdravotník. Podľa neho majú ľudia v podobných situáciách tunelové videnie, ktoré spôsobí panika. "Kedykoľvek som nakladal pacienta do sanitky, pribehol ku mne člen rodiny s kľúčmi v ruke a hovoril: ‚Pôjdem za vami na pohotovosť‘. Nie. Ľudia v emocionálnom rozpoložení idúci za iným vozidlom si vyvinú tunelové videnie a zabudnú na všetky dopravné predpisy."

Ľudia často prehliadajú značky či semafory a tým vystavujú riziku nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. "Ak budeme potrebovať náhle zastaviť, vrazíte do zadnej časti sanitky. Pamätajte si, že pacient je otočený dozadu a môže vidieť von zadným oknom," pokračuje autor príspevku. Namiesto toho je vraj najlepšie počkať desať minút, zhlboka sa nadýchnuť a pomaly sa dostať do nemocnice vlastnou trasou, ak je to možné.

Jeho slová na užívateľov zaúčinkovali. Niektorí sa podelili o rady, čo robiť, kým čakáte na príchod sanitky do nemocnice. "Dobrým využitím tohto času je zbaliť svojmu milovanému tašku na noc. Byť v nemocnici je hrozné, no ešte horšie je to bez čistej spodnej bielizne," uviedol jeden komentujúci.

Ďalší prezradil, že už párkrát videl, ako osobné auto prenasleduje záchranku. "Je to veľmi nebezpečné, sami by ste sa mohli dostať do dopravnej nehody. Toto je veľmi dobrá rada." Iný muž uviedol, že podobnú radu mu dala aj polícia, keď sanitka odviezla jeho otca do nemocnice. "Dali mi rovnaké pokyny, keď sanitka odišla - počkajte tu päť až desať minút, kým odídete. Zhlboka dýchajte, aj keď sa vám nechce, neponáhľajte sa, pretože aj tak sa na pohotovosť nedostanete." Napriek tomu, že to bolo najdlhších desať minút v jeho živote, neľutuje svoje rozhodnutie. Za ten čas otcovi stihol pobavil niekoľko vecí a lieky do nemocnice. Okrem toho si neskôr uvedomil, že v tom čase naozaj nebol spôsobilý šoférovať a je vďačný mužom zákona, že ho vtedy zastavili.