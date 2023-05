Máte problém denne spraviť dostatočný počet krokov? Týmto ich podľa vedcov viete nahradiť

Viac ako dvetisíc účastníkov muselo bežať na bežiacom páse, zatiaľ čo ich hladinu kyslíka merali vedci z Harvardu. Tí, ktorí dodržiavali stredomorskú stravu pozostávajúcu z množstva ovocia, zeleniny a celozrnných potravín, mali rovnakú úroveň kondície ako ľudia, ktorí v predchádzajúcich štúdiách urobili približne štyritisíc krokov denne, uvádza štúdia zverejnená v časopise European Journal of Preventive Cardiology.

Účastníci štúdie vyplnili dotazník o frekvencii jedla, kde zhodnotili spotrebu 126 položiek za posledný rok v rozsahu od nikdy alebo menej ako raz za mesiac po šesť alebo viac porcií denne. Informácie sa použili na hodnotenie kvality stravy pomocou indexu alternatívneho zdravého stravovania a skóre stravovania v stredomorskom štýle - obe spojené so zdravím srdca. Vyššie skóre poukazovalo na kvalitnejšiu stravu s dôrazom na zeleninu, ovocie, celozrnné výrobky, orechy, strukoviny, ryby a zdravé tuky a s obmedzením červeného mäsa a alkoholu.

"U dospelých v strednom veku boli zdravé stravovacie návyky silne a priaznivo spojené s kondíciou aj po zohľadnení zvyčajných úrovní aktivity. Vzťah bol podobný u žien a mužov a výraznejší u osôb mladších ako 54 rokov v porovnaní so staršími dospelými," priblížil vedúci štúdie Michael Mi z Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostone.

Ďalšia analýza identifikovala 24 metabolitov - látok produkovaných počas trávenia a uvoľňovaných do krvi počas cvičenia, ktoré súviseli so zlou alebo priaznivou stravou a kondíciou. "Naše údaje o metabolitoch naznačujú, že zdravé stravovanie je spojené s lepším metabolickým zdravím, čo by mohol byť jeden z možných spôsobov, ako viesť k zlepšeniu kondície a schopnosti cvičiť."

Vedci brali do úvahy vek, pohlavie, celkový denný energetický príjem, BMI, fajčenie, hladinu cholesterolu, krvný tlak, cukrovku a úroveň bežnej fyzickej aktivity. Podľa nich išlo o pozorovaciu štúdiu, na základe ktorej nemožno dospieť k záveru, že dobré stravovanie vedie k lepšej kondícii. "Už teraz však existuje veľa presvedčivých zdravotných dôvodov, prečo konzumovať vysokokvalitné potraviny a stredomorská strava je dobrým štartom," dodali.