Vedci odhalili, kedy by Zem mohli kontaktovať mimozemšťania: Veď to je už o pár rokov!

Tím vedcov z Kalifornskej univerzity sa domnieva, že mimozemšťania by mohli nadviazať kontakt so Zemou už v roku 2029. Na objasnenie celej situácie je potrebné vrátiť sa do roku 2002, keď NASA vyslala sonde Pioneer 10 rádiové vlny v rámci rutinného protokolu na odoslanie údajov a zabezpečenie komunikácie. Tento signál dosiahol aj na hviezdu vzdialenú približne 27 svetelných rokov od našej planéty a pri kontakte s objektom sa prenos šíril ďalej. Experti preto dúfajú, že ho zachytili mimozemšťania, ktorí vrátili spätný signál na Zem. Astronóm Howard Isaacson pre portál Popsci povedal, že ide o "slávny nápad Carla Sagana použitý ako námet vo filme Kontakt". Ten bol nakrútený v roku 1997 práve podľa jeho knihy. Odvíja sa v ňom príbeh vedkyne projektu SETI, ktorá nájde dôkazy o mimozemšťanoch na vzdialenej planéte vzdialenej 26 svetelných rokov od Zeme a rozhodne sa nadviazať s nimi kontakt vyslaním signálu rádiových vĺn.

Vedci použili signály vyslané zo Zeme sondami Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 a New Horizons a pri vysielaní do vesmíru mapovali ich trasy. V štúdii zverejnenej v časopise Publications of the Astronomical Society uvádzajú, že sondy komunikovali s rádiovými anténami Deep Station Network (DSN) s cieľom stiahnuť vedecké údaje a telemetrické dáta. DSN je medzinárodná sústava obrovských rádiových antén NASA slúžiaca na komunikáciu medzi Zemou a vesmírnymi misiami. Výskumníci zistili, že vysielanie sond Voyager 2, Pioneer 10 a Pioneer 11 sa už stretlo s minimálne jednou hviezdou a signál z Pioneer 10 sa v roku 2002 stretol s bielym trpaslíkom. Vysielania z tejto sondy sa do roku 2313 stretnú s 222 hviezdami. "Návrat vysielania môžeme očakávať najskôr v roku 2029," uviedli.

#TBT It has been 51 years since the Pioneer 10 launch, a NASA space probe that completed the first mission to Jupiter.... Posted by NASA Scientific and Technical Information (STI) Program on Thursday, March 9, 2023

V blízkej budúcnosti sa stretnú s prvými hviezdami signály sond Voyager 1 a New Horizons. Astronómovia vypočítali údaje o blízkych hviezdach, ktoré budú zasiahnuté vysielaním zohľadnením skutočnosti, že rýchlosť svetla pokryje jeden parsek (základná jednotka vzdialenosti v astronómii) každého 3,26 roka. Tento údaj im umožnil určiť čas v rokoch, za ktorý prenosy dosiahnu jednotlivé hviezdy. Napríklad prenosy sondy Voyager 1 ešte nedosiahli žiadnu. Predpokladá sa, že jeden signál bude úspešný v roku 2044 a všetky jej prenosy dosiahnu 277 hviezd do roku 2341. "Spätné vysielanie od potenciálne inteligentného mimozemského života, s ktorým sa stretli vysielania sondy Voyager 1, môžeme očakávať v roku 2109," informuje štúdia.

Vysielanie sondy Voyager 2 už narazilo na dva objekty v roku 2007 a do roku 2336 bude objavených všetkých 272 blízkych hviezd. Odborníci očakávajú, že mimozemšťania ich výzvu opätujú do roku 2033. Signály nastavené na Pioneer dosiahli trpasličiu hviezdu v roku 2018, ale všetkých 386 hviezd dostane signál do roku 2317. Spätné vysielanie sa preto očakáva v roku 2058. Signály z New Horizons zatiaľ nenarazili na hviezdu. "Táto práca poskytuje expertom z oblasti hľadania mimozemskej inteligencie informácie o užšej skupine hviezd, na ktoré sa môžu zamerať," povedal šéf výskumného tímu Reilly Derrick.

Štúdia prichádza v čase, keď sa objavili správy o nových pozorovaniach UFO. Vysokopostavení členovia Kongresu hovorili až so šiestimi informátormi, ktorí tvrdia, že pracovali na programoch vyhľadávania havárií neidentifikovateľných lietajúcich objektoch. Zákon o autorizácii národnej obrany na rok 2023, ktorý v decembri podpísal prezident Joe Biden, obsahoval dodatok, podľa ktorého musí Pentagón poskytovať vysokopostaveným senátorom tajné správy o všetkých doteraz nezverejnených programoch týkajúcich sa neidentifikovaných anomálnych javov, vrátane tých, ktoré sa týkajú získavania a analýzy materiálu reverzného inžinierstva.