Zdravotníci radia: Päť príznakov, ktoré si všímajte u svojich detí! Môžu signalizovať vážne ochorenie

Možno aj vás už pediater obvinil z toho, že aj z obyčajnej chrípky svojho dieťaťa urobíte vážny zdravotný problém. Ako rodič sa však o dieťa obávate oprávnene, pretože sami mnohokrát nedokážete určiť, či je zdravotný problém vážny alebo nie. Práve z tohto dôvodu skupina zdravotníkov zverejnila na Instagrame na profile Tiny Hearts Education zoznam niekoľkých príznakov, ktoré by ste mali u detí sledovať. Naznačujú totiž, že môže byť vážne choré a potrebuje odbornú starostlivosť.

1. Neblednúca vyrážka

Neblednúce vyrážky sú také, ktoré tlakom nezmiznú. Mohli by byť príznakom život ohrozujúceho stavu, akým je meningokok a vyžadujú si ďalšie vyšetrenie. Najčastejšími infekciami spôsobenými meningokokovou infekciou sú meningitída a septikémia. Oba typy sú veľmi závažné a v niektorých prípadoch môžu byť smrteľné v priebehu niekoľkých hodín.

2. Ospalosť a ochabnutosť

Ak je vaše dieťa ospalé alebo slabé, môže to naznačovať, že došlo k zmene stavu vedomia. "Ak sa to stane, mali by ste dať svoje dieťa okamžite vyšetriť," upozornili experti.

3. Vydutá alebo vpadnutá fontanela

Fontanely sú mäkké miesta na hlave dieťaťa, kde sa kostné pláty, ktoré tvoria lebku, ešte nespojili. Keď si všimnete v tejto oblasti priehlbinu alebo vypuklinu, môže to byť príznak dehydratácie. Neliečená ťažká dehydratácia môže byť vážna a spôsobiť záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť, informovali odborníci z britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS).

4. Podráždenosť, neustály plač a neschopnosť upokojiť sa

Nadmerný, neutíšiteľný plač môže byť príznakom koliky, ktorá podľa odhadov postihuje až jedno z piatich detí. Presné príčiny koliky nie sú známe, ale predpokladá sa, že na vine môžu byť poruchy trávenia, zastavenie plynov a dočasná citlivosť čriev. Tiež v takomto prípade treba kontaktovať pediatra.

5. Bledá a škvrnitá pokožka/zmena farby pokožky

Ak u svojho dieťaťa spozorujete zmenu vo farbe pokožky, zájdite za lekárom. Napríklad, ak má pokožka na jeho perách, trupe alebo nechtovom lôžku modrý nádych, ide o zdravotnú pohotovosť. Bledosť či dokonca sivosť pokožky zapríčiňuje vážne ochorenie. Buďte obozretní najmä vtedy, keď zbadáte škvrnitú pokožku. U niektorých detí to síce môže byť normálne, no ak to vaše podobné škvrny na pokožke obvykle nemá, vyhľadajte odbornú pomoc. Problémom môže byť zlý krvný obeh, lupus alebo vedľajšie účinky určitých liekov