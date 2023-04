Desať najväčších HROZIEB pre ľudskú civilizáciu: Pozor na tú štvrtú, väčšina Slovákov sa jej venuje každý deň

Dnešná civilizácia je oveľa komplikovanejšia než tie predošlé. Jej stabilita závisí od vzájomnej globálnej závislosti nespočetných komponentov. Potraviny a palivo, materiály na výrobu, oblečenie a bývanie, to všetko si vyžaduje spoluprácu jednotlivcov, korporácií a národov. Ľudstvo čelí množstvu vierohodných existenčných hrozieb, o ktorých by mal vedieť každý. Tom Siegfried z vedeckého portálu Science News vymenoval desať najhorších hrozieb a spojil ich s relevantnými filmami, ktoré ukazujú, čo by sme v priebehu nasledujúcich rokov mohli zažiť aj my.

10. Mimozemská invázia (Relevantný film: Vojna svetov)

Útok mimozemšťanov na Zem nie je tak skoro pravdepodobný. Napriek tomu, ak by zaútočili na našu planétu, mohli by ľahko zničiť celú pozemskú civilizáciu. Aj keď sa na prvý pohľad zdajú byť priateľskí, nemusí to byť úplne tak. A nemyslite si, že nás pozemské mikróby zachránia ako vo Vojne svetov. Ak by mimozemšťania disponovali technologickými schopnosťami pre medzihviezdne cestovanie, boli by tiež dosť inteligentní na to, aby nosili ochranné masky.

9. Dopad asteroidu (Relevantný film: Armagedon)

Dopad asteroidu je pravdepodobnejší ako mimozemská invázia. Koniec koncov, asteroid už raz vyhladil civilizáciu na Zemi, aj keď je pravda, že civilizácia dinosaurov nemala rovnaký druh technológie ako tá ľudská. Dostatočne veľký asteroid by ale určite zničil množstvo moderných technológií a následné požiare s globálnym otepľovaním by sa postarali o zvyšok.

8. Vymretie opeľujúceho hmyzu (Relevantný film: Bee Movie)

Ak vymrú všetky včely, čoskoro budú mŕtvi aj ľudia. Zánik včiel by mal katastrofálne následky, pretože opeľovanie dôležitých plodín udržuje svet v chode. Včely samozrejme nie sú jedinými dôležitými opeľovačmi, ale ak by vymrel všetok opeľujúci hmyz, následky pre ľudskú zásobu potravín by boli strašné. Minimálne by sa zrútil potravinový reťazec.

7. Nadvláda umelej inteligencie (Relevantný film: The Terminator)

Existuje rozsiahla literatúra opisujúca hrozby, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre civilizáciu. Väčšina z nich je v súčasnosti minimálna, ale keďže sa systémy AI rozširujú a softvér aj hardvér sa stávajú sofistikovanejšími, deštruktívny potenciál AI bude predstavovať čoraz väčšiu hrozbu. Napríklad v budúcnosti, v ktorej sa civilizácia vo veľkej miere spolieha na roboty, by sa počítačový vírus so schopnosťou AI mohol stať zbraňou pre zlomyseľný kybernetický útok. Aj armáda už využíva technológie umelej inteligencie a v budúcnosti bude nepochybne čoraz častejšie využívať drony a iné robotické zbrane poháňané AI. V takomto prípade hrozí, že autonómna armáda zaútočí na ľudí kvôli systémovej chybe alebo spôsobí globálnu katastrofu.

6. Kvantová výpočtová technika (Relevantný film: Sneakers)

Bežná umelá inteligencia má potenciál byť dostatočne riskantná, takže by nemalo byť prekvapujúce, že kvantová výpočtová technika, v zásade oveľa výkonnejšia technológia, ktorá je stále v plienkach, predstavuje ešte vážnejšie nebezpečenstvo. Kvantové počítače môžu byť jedného dňa schopné vykonávať špecifické úlohy rýchlejšie ako dnešné superpočítače. Jednou z takýchto úloh môže byť simulácia interakcií atómov a molekúl s cieľom navrhnúť nové lieky alebo iné chemikálie. V nesprávnych rukách by takáto sila umožnila navrhnúť účinnejšie jedy. Pomocou kvantových počítačov by sa tiež dal skonštruovať nový pandemický prostriedok bez potreby časovo náročného chemického pokusu a omylu.

5. Efekt motýlích krídel (Relevantný film: Siegfried neuvádza názov filmu, ale javu - efekt motýlích krídel)

Každému dostatočne zložitému systému hrozí, že dosiahne bod zlomu, v ktorom môže najmenšia porucha spustiť kolaps, takže zdanlivo bezvýznamná udalosť môže spustiť apokalypsu. Takéto zložité systémy sa zdajú stabilné, pretože ich zložitosť skrýva základnú zraniteľnosť. Existuje však matematika na analýzu takýchto systémov a predpovedanie ich zániku. V roku 2000 geofyzici Didier Sornette a Anders Johansen varovali, že analýzy predpovedajú kolaps rastu ľudskej populácie spolu so všetkými ekonomickými krachmi v 50. rokoch 20. storočia. Je zrejmé, že hospodárstvo a rast ľudskej populácie sú kľúčovými aspektmi civilizácie ako celku. Takže tieto prognózy "poukazujú na existenciu konca súčasnej éry, ktorý bude nezvratný a nedá sa prekonať žiadnou novou inováciou," napísali Sornette a Johansen.

4. Sociálne siete (Relevantný film: Don't Look Up)

Už je zrejmé, že sociálne siete dokážu ľudstvo odradiť od úsilia zabrániť mnohým civilizačným hrozbám. Propaganda proti očkovaniu je príkladom, rovnako ako snaha rozptýliť nebezpečenstvo zmeny klímy. Sociálne siete tiež umožňujú šíriteľom neprávd manipulovať masy a zastrašovať vlády. Pravdou ale je, že samotné sociálne siete nemusia úplne zničiť civilizáciu, môžu len eliminovať civilizovaný diskurz. V kombinácii s inými možnosťami rozsiahleho ničenia by však mohli urýchliť devastáciu civilizácie.

3. Pandémie (Relevantný film: I Am Legend)

Mnohí sa domnievajú, že pandémia COVID-19 spustila sled ochranných a preventívnych opatrení, aby sa v budúcnosti podobný scenár neopakoval. Nie je to však úplne tak. Inštitúcie poverené ochranou verejného zdravia ignorujú skutočnosť, že veľká väčšina ľudí nemá odborné znalosti potrebné na inteligentné zváženie rizík. Očakávať od ľudí, že sami zmiernia pandémiu alebo úplne zamedzia jej vzniku, je preto nonsens. Už v roku 1988 molekulárny biológ a nositeľ Nobelovej ceny Joshua Lederberg varoval, že vírusy a iné mikróby sú hrozivými nepriateľmi v nikdy nekončiacom súperení o nadvládu nad planétou. "V tejto prirodzenej evolučnej konkurencii neexistuje žiadna záruka, že sa ocitneme ako preživší."

2. Jadrová vojna (Relevantný film: Dr. Strangelove)

V januárovom magazíne Bulletin of the Atomic Scientists vydala vedecká a bezpečnostná rada publikácie vyhlásenie, v ktorom uviedla, že jadrová vojna je stále veľkým rizikom. Predovšetkým pri zvážení toho, čo sa momentálne deje na susednej Ukrajine. "Hrozby zo strany Ruska o použití jadrových zbraní pripomínajú svetu, že eskalácia konfliktu, náhodne alebo zámerne, je hrozné riziko. Pravdepodobnosť, že by sa konflikt mohol vymknúť spod kontroly, zostáva vysoká." Generálny tajomník OSN António Guterres minulý rok vyhlásil, že svet teraz čelí obdobiu jadrového nebezpečenstva, aké bolo v čase vrcholiacej studenej vojny. Ak by Rusko neiniciovalo jadrový holokaust, vždy je tu Severná Kórea, Čína, Irán a množstvo ďalších krajín, ktoré tak môžu urobiť.

1. Klimatické zmeny (Relevantný film: Princezná Mononoke)

Medzinárodné snahy dohodnúť sa na krokoch na obmedzenie stúpajúcich hladín oxidu uhličitého stroskotali. Štúdia po štúdii podrobne opísala početné negatívne dôsledky pre poľnohospodárstvo, ľudské zdravie a sociálny blahobyt. Katastrofické klimatické zmeny by mohli vyvolať vojny, hladomor či dokonca revolúciu.

Úsilie o zmiernenie klimatických zmien môže civilizáciu zachrániť. Ak ale takéto úsilie zlyhá, najhoršie scenáre otepľovania sú apokalyptické, ako vlani varovali vedci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. "Existuje dostatok dôkazov o tom, že zmena klímy by sa mohla stať katastrofou," napísali. Zároveň poukázali na to, že klimatické zmeny zohrali úlohu pri kolapse mnohých predošlých regionálnych civilizácií.