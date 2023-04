Odporný nález v kuchynskom spotrebiči: Z toho, čo dievčina našla v mixéri, má doteraz traumu

"Som skutočne taká rozrušená, že si myslím, že sa z toho nikdy nedostanem," hovorí Niki vo videu zverejnenom na TikToku. A niet sa čomu čudovať. Keď totiž vytiahla mixér z poličky, zbadala na jeho čepeli drobné červíky. "Dnes sa mi stala tá najtraumatickejšia vec a musím urobiť krátke oznámenie pre verejnosť. Ak patríte k ľuďom, ktorí nie vždy dokonale umývajú čepele mixéra, musíte si ma vypočuť, pretože toto nie je v poriadku," vysvetľuje.

Vždy, keď spotrebič použila, okamžite ho opláchla horúcou vodou. A potom čepele zhruba po každom treťom použití vydrhla saponátom. Myslela si, že horúca voda vyplaví všetky nečistoty z čepelí. Až keď nedávno uvidela červíky, tak pochopila, ako veľmi sa mýlila. Američanka sa domnieva, že ide o larvy ovocných mušiek, ktoré tam nakládli vajíčka.

Jej video nazbieralo už takmer dva milióny videní a tisíce komentárov. "OMG. Myslela som si, že to bude len pleseň. Toto je oveľa horšie," uviedla jedna užívateľka. Iná napísala, že by sa z tejto situácie asi nespamätala. Viacerí sa Niki pýtali, či mixér vyhodila. V ďalšom príspevku doplnila, že nôž sa nedal rozobrať a celý spotrebič nemohla dať do umývačky riadu. Odvtedy vraj Detrichová kontroluje dom, či sa v ňom nenachádzajú ďalšie červy.

Najnovšie prezradila, že sa obrátila na spoločnosť, od ktorej spotrebič kúpila. "Mám veľmi vzrušujúcu novinku v tejto mojej ságe. Oslovila som ich a veľmi ochotne mi dali niekoľko tipov, ako mixér vyčistiť." Odporučili ho umyť ho saponátom a vodou a raz za mesiac vyčistiť octom. To však nebolo všetko. Poslali jej aj novú čepeľ.