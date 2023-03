Otec pobúril ľudí večerou, ktorú uvaril pre svoje deti: Nemyslíš vážne, že ich kŕmiš týmto!

Na oteckovi, ktorý zverejnil rýchly recept na teplé jedlo pre deti, nenechali komentujúci ani nitku suchú. Zábery, na ktorých rýchlo a zručne využíva kuchynský spotrebič na prípravu mäsových a mrazených polotovarov, sa totiž rodičom vôbec nepozdávajú. "Rýchla večera pre deti dnes večer. Všetko hotové väčšinou za dvadsať minút vo vzduchovej fritéze," srší spokojnosťou autor videa.

Príprava teplej večere spočívala v tom, že hodil na jeden z podnosov niekoľko hrubých párkov a strčil ich do spomínaného spotrebiča. Do druhého nasypal zamrznuté zemiakové hranolčeky, ktoré posypal trochou soli. "Dajte si ich najskôr na desať minút, potom nimi zatraste a nechajte tam ďalších desať minút," odporúča. Neskôr ozdobí upečené párky plátkami slaniny a znovu ich vloží do fritézy. Kulinárske umenie zavŕši otvorením konzervy s pečenou fazuľou, ktorú prihreje na sporáku. Nakoniec spraví volské oko utopené v oleji. Pri servírovaní radí položiť na tanier najskôr vajce, potom hranolky, pár kúskov slaniny, párky a následne už len dať fazuľku na misku. Muž taktiež nezabudol pripomenúť, že najdôležitejšou časťou prílohy sú dva kúsky bieleho chleba s maslom.

Zatiaľ čo deti si večeru inšpirovanú anglickými raňajkami zrejme vychutnali, na ľudí na sociálnych sieťach urobil takýto tip na detské menu zmiešaný dojem. Mnohí podotkli, že jedlu chýbajú živiny a je také mastné, že môže deťom spôsobiť vážne zdravotné problémy. Jeden z užívateľov dokonca uviedol, že chlieb s maslom je zaručeným receptom na zástavu srdca. Ďalší sa pýtal, kde je nejaká zelenina, iný upozornil na to, že bolo zbytočné vykúpať vajce v takom veľkom množstve oleja. Otec sa však bránil a trollom odkázal: "Nemôžem uveriť tomu, koľko spravodlivých ľudí píše komentáre a predstierajú, že si sami nedoprajú takéto jedlo."