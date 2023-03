Šéfkuchárka upozorňuje na chybu, ktorú ľudia robia pri varení obľúbených cestovín: Je to priam trestný čin!

Keď je reč o carbonara, určite vám hneď napadne krémová omáčka, kúsky pancetty a samozrejme špagety. Ak ale podľa známej talianskej šéfkuchárky pridávate do tohto receptu smotanu, robíte veľkú chybu. Priam páchate "potravinový trestný čin". "Ak plánujete pri varení pridať do carbonara omáčky smotanu, rozmyslite si to a radšej z nej spravte koláč," radí Roberta d'Eliová z londýnskej reštaurácie Pasta Evangelists.

Tento postup je zlý, smotanu v recepte vraj vôbec netreba. D'Eliová namiesto toho odporúča radšej omáčku pripraviť zo syra pecorino, vaječného žĺtka a čierneho korenia. Taktiež robíte chybu, keď použijete klasickú slaninu alebo pancettu. Taliani podľa šéfkuchárky radšej volia slaninu z bravčového líčka, tzv. guanciale. Tú treba nakrájať na malé kúsky a hodiť na panvicu, nie však rozhorúčenú, pretože tá by slaninu okamžite spálila. Guanciale opekajte na miernom ohni, aby pustila všetko tuk. Potom prepečené kúsky dajte do menšej misky, panvicu s výpekom ešte budete neskôr potrebovať.

Na prípravu omáčky, ako sa spomína vyššie, použite pecorino a vaječné žĺtka - ich počet by sa mal rovnať počtu ľudí, ktorí budú špagety jesť. "Pridajte čierne korenie a vidličkou všetko spolu zmiešajte. Jemnejšiu chuť vytvoríte tak, že pridáte dve alebo tri čajové lyžičky výpeku z guanciale," prezradila d'Eliová pre Mirror Online.

Potom prichádzajú na rad samotné špagety. Pár minút pred ich dovarením z nich vyberte trochu vody a vlejte ju do panvice, v ktorej ste pripravovali slaninu. Premiešajte a následne do nich premiestnite cestoviny. Chvíľu ešte spolu povarte. Zo špagiet sa uvoľní škrob, ktorý ich spraví krémovejšími bez toho, aby ste do nich museli pridať smotanu. Nakoniec pridajte slaninu a premiešajte. Ak sa vám zdá zmes príliš hustá alebo suchá, môžete pridať trochu vody z uvarených špagiet. A teraz už len servírujte. Dobrú chuť!