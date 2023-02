Pikantné tajomstvo slávnej múmie: Tutanchamón bol pochovaný so stoporeným penisom

Mladý egyptský panovník zomrel pred tisíckami rokov, no jeho život a smrť stále fascinujú vedcov aj obyčajných ľudí. Veľa z toho pramení z údajnej Tutanchamonovej kliatby spôsobenej jeho náhlou smrťou. Existuje niekoľko zaujímavých faktov o Tutanchamonovi, napríklad skutočnosť, že bol pochovaný so vztýčeným penisom zaseknutým v podivnom uhle, píše Unilad.

Existujú viaceré vysvetlenia

Podľa najnovšej štúdie môže existovať symbolický dôvod pre toto bizarné rozhodnutie o balzamovaní, ktoré súvisí s náboženskou revolúciou vyvolanou predchádzajúcim faraónom, o ktorom sa predpokladá, že bol otcom kráľa Tuta. Achnaton sa pokúsil vytvoriť egyptskú vieru na základe slnka, Atona. To znamenalo, že zničil obrazy iných bohov, ktorí boli tradične uctievaní.

Jeho syn sa rozhodol, že sa to pokúsi zmeniť a privedie späť tradičné božstvo. Vedci začali predpokladať, že Tutanchamónovo pochovávanie mohlo byť ovplyvnené práve tým. Nielenže bol pochovaný so stoporeným údom, ale bol tiež pokrytý čiernou olejovou tekutinou a bolo mu odstránené srdce. To však nebolo nahradené srdcovým skarabeom, ktorý by za normálnych okolností slúžil ako záloha toho skutočného. To mohlo spôsobiť, že kráľ vyzeral viac ako boh Osiris. Egyptologička Salima Ikramová verí, že metóda balzamovania nebola náhodná, ale zámerná, aby ho vykreslili ako boha podsvetia. Penis mal zvýrazňovať Osirisove regeneračné schopnosti a taktiež sa pri pochovávaní zamerali na napodobňovanie božej čiernej kože a chýbajúceho srdca, čo je odkaz na to, keď boha rozrezal jeho brat Seth, ktorý tiež spálil jeho srdce.

Tieto akty úcty k starým bohom mohli byť podľa egyptologičky pokusom vrátiť späť časť práce, ktorú vykonal Achnaton. "Pokiaľ viem, doteraz sa nenašla žiadna iná múmia so vztýčeným penisom. Ten evokuje Osirisa v jeho najsilnejšom regeneračnom momente a je znakom kukuričných múmií - typických symbolov znovuzrodenia a vzkriesenia. Kukuričné múmie boli neľudské mumifikované predmety oddanosti Osirisovi, často vyrobené z obilia," objasnila Ikramová.

Pohreb Tutanchamóna bol unáhlený

Ďalšou zvláštnosťou je, že po tom, ako bol faraón zapečatený v hrobke, sa zdá, že jeho telo bolo spálené. Skúmanie pod elektrónovým mikroskopom odhalilo, že Tutanchamónovo mäso bolo spálené, čo viedlo k teórii, že sa spontánne vznietil kvôli chemikáliám použitým na jeho balzamovanie a možno aj čiernej tekutine, ktorou bol pokrytý.

Preskúmanie ďalších častí tela túto teóriu potvrdilo. Naznačuje to, že pohreb mladého panovníka bol unáhlený, pretože použité oleje sa mohli spáliť v dôsledku prísunu kyslíka a tak doslova uvariť telo pri vysokých teplotách. "Zuhoľnatenie a možnosť, že zbabraná mumifikácia viedla k spontánnemu vzplanutiu tela krátko po pohrebe, bola úplne neočakávaná, niečo ako zjavenie," dodal Chris Naunton zo spoločnosti Egypt Exploration Society.