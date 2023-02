Mladík na dovolenke s priateľkou utrpel ťažké zranenie: Chceli privolať pomoc... ani jeden nemal signál!

QUEENSLAND - Kemping britského páru sa zmenil na nočnú moru po tom, čo jedného z nich museli letecky previezť do nemocnice. Uštipol ho totiž jeden z najjedovatejších hadov na svete. Možno by sa to nestalo, keby nešiel mladík hľadať spadnutý dron do vysokej trávy.

Ben Ross (29) bol so svojou priateľkou Georgiou Powellovou (28) na trojdňovej stanovačke na austrálskom ostrove Fraser, kde takmer prišiel o život. Celý výlet zdokumentovali a videá neskôr zverejnili na TikToku. Všetko vyzeralo idylicky až do chvíle, keď Benov dron narazil do piesočnatej duny neďaleko pláže. "Prezul som sa do tenisiek, pretože miesto bolo strmé. Keď som išiel z piesku do trávy, moja myseľ bola zamestnaná pri hľadaním drona. Podarilo sa mi nájsť dron na vrchole duny," začína svoje rozprávanie.

Potom však Ross stúpil na nejakú tmavú vec v tráve. Pocítil bodavú bolesť a keď sa pozrel na svoj členok, zbadal krv. Keď sa vrátil k priateľke, skontroloval členok a objavil na ňom stopy po tesákoch. Dvojica chcela volať záchrannú službu, no vtedy sa veci len zhoršili. Ani jeden totiž nemal signál, píše Lad Bible. Georgia preto odbehla do vedľajšieho kempu, kde natrafila na ženu pripravenú na podobné situácie. "Pribehla milá pani so súpravou na uhryznutie. Povedala mi, aby som sa nehýbal, miesto uhryznutia zabalila do obväzu, zakrúžkovala ho a na obväz napísala čas uhryznutia."

Asi o štyridsať minút neskôr prišiel po mladíka vrtuľník s posádkou záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice v Queenslande. Tam zistili, že ho uštipla pakobra východná, jeden z najjedovatejších suchozemských hadov na svete. Tento druh je zodpovedný za približne 60 percent úmrtí ľudí po uhryznutí hadom v Austrálii.