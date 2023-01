Pijete čaj? Toto o svojom obľúbenom nápoji asi vedieť nechcete! Fakt, ktorý vás nemilo prekvapí

Dr. Karl Kruszelnicki odhalil, že v každom čajovom vrecúšku sa nachádzajú stopy DNA až 400 druhov hmyzu. "Toto je známe ako environmentálna DNA a môže ju zanechať aj niečo také jednoduché, ako keď hmyz uhryzne čajový list. Táto DNA je zvyčajne dosť krehká a môže byť zničená ultrafialovým svetlom či zmytá dažďom." Enviromentálna DNA môže prežiť, ak má na to vhodné podmienky, čiže tmavé a suché, ako napríklad vnútro čajového vrecka. "No, čo to znamená?" opýtal sa Kruszelnicki. "Po prvé, existuje tlak na to, aby ľudia jedli hmyz namiesto mäsa, možno my pijáci čaju sme súčasťou tohto tlaku. Po druhé, čajové polia sú úľom biodiverzného čaju."

Užívatelia boli šokovaní. "Ďalší dôvod, prečo nepiť vreckový čaj," poznamenal jeden z nich. "Čaj je teda nielen plný skvelých flavonoidov atď., ale má aj vysoký obsah bielkovín?" skonštatoval ďalší.

Dr. Karl je austrálsky popularizátor vedy a vedecký komentátor v rádiu a televízii. Narodil sa vo Švédsku poľským rodičom, ktorí obaja prežili holokaust. Rodičia znepokojení rizikom, že Švédsko by mohlo byť napadnuté Ruskom, utiekli do Austrálie ešte v synovom ranom veku. Ten v súčasnosti popularizuje vedu na viacerých frontoch. Na TikToku ho sleduje takmer pol milióna ľudí, kde v krátkych videách rozpráva o rôznych témach z vedy stráviteľným a ľahko pochopiteľným spôsobom.