Tínedžerka sa stala najmladšou výherkyňou v lotérii: Katastrofálne jej to zmenilo život, trpká spoveď

Parková vyhrala pred zhruba desiatimi rokmi milión libier (vyše 1,1 milióna eur). Iba sedemnásťročná rodáčka z Edinburghu následne horúčkovito míňala peniaze na dovolenky, autá, značkové oblečenie a kúpila si aj luxusný dom s tromi spálňami. Niekoľko rokov po svojom víťaznom momente tvrdila, že sa cítila znudene a mizerne a dokonca kritizovala lotériu za to, že jej umožnila vyhrať. "Doslova sa to dostalo do bodu, keď som si povedala, že to neznášam."

Jane si uvedomila, že je veľmi mladá a nerozumie, prečo niekoho v jej veku vystavili takým silným emóciám. "Pamätám si, ako moja babka povedala, že to bolo rovnaké, ako keď dáte dieťaťu do ruky zbraň a nepoviete mu, čo s ňou má robiť," vraví. Priznáva však, že zažila aj pekné okamihy, napríklad keď letela do Dubaja.

Len nedávno povedala známemu lekárovi Philovi McGrawovi viac o tom, ako zle na ňu zapôsobila obrovská výhra. V špeciálnej epizóde talkšou The Curse of the Lottery zverejnila video, ktoré sa objavilo aj na jej Instagrame a má viac ako 220 000 videí. Phil v ňom uviedol: "Stalkeri sa vám vyhrážali smrťou..." A Parková odpovedala: "Priala by som si, aby som to nikdy nevyhrala, nepriala by som to nikomu." Jane však podľa príspevkov zverejnených na sociálnych médiách pôsobí vyrovnane. Na Vianoce zdokumentovala svoju sviatočnú hostinu, pričom práve uplynulé Vianoce označila za "veselé a najlepšie obdobie v roku".