Zistili sme, čo by sa stalo, keby na Bratislavu padol meteorit: Hrôzostrašné následky, aké si neviete predstaviť

Stránka Asteroid Laucher podrobne opisuje, aké následky by priniesol pád meteoritu prakticky kdekoľvek na svete. Používateľ si môže zvoliť horninu - buď kameň, železo, zlato, uhlík alebo kométu. Taktiež si môže vybrať šírku meteoritu od jedného metra až po 1,5 kilometra, rýchlosť od jedného km/h do 100 km/h a uhol dopadu od päť do 90 stupňov. Stránka následne vygeneruje, čo všetko by sa mohlo stať. Ešte je nutné dodať, že podľa Science Daily na veľkosti meteoritu nezáleží - následky dopadu totiž určuje zloženie horniny, z ktorej sa meteorit skladá.

Slovensko by zmizlo z mapy takmer s celou Európou

My sme ako horninu vybrali železo, zadali sme najväčšiu veľkosť, čiže 1,5 km, a najvyššiu možnú rýchlosť pod uhlom 45 stupňov. Dopad meteoritu sme nasimulovali na Bratislavu. Za takýchto podmienok by mal devastačné následky takmer pre celú Európu, možno s výnimkou Veľkej Británie, Španielska, Portugalska a škandinávskych krajín. Spôsobilo by to vznik krátera dlhého 62 km a hlbokého jeden kilometer. Odhaduje sa, že by sa v dôsledku dopadu doslova odparilo 560 002 ľudí. Vznikla by 144 km veľká ohnivá guľa, ktorá by zabila 70 541 177 ľudí. Popáleniny tretieho stupňa by podľa odhadov utrpelo 25 060 592 ľudí, popáleniny druhého stupňa 35 752 667 ľudí. Vo vzdialenosti 848 km od dopadu by sa vznietili všetky stromy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: neal.fun/asteroid-launcher

V dôsledku 250-decibelovej zvukovej vlny by zomrelo 10 143 772 ľudí. Ktokoľvek v okruhu 429 km by pravdepodobne utrpel poškodenie pľúc, komukoľvek v okruhu 561 km by pravdepodobne pretrhlo ušné bubienky. Taktiež by sa zrútili všetky budovy v okruhu 975 km. Následkom vetra spôsobeného dopadom vesmírnej skaly by zomrelo 57 386 486 ľudí. Vietor do vzdialenosti 290 km by bol rýchlejší ako búrky na Jupiteri. Pád meteoritu by priniesol zemetrasenie s magnitúdou 9,2, ktoré by bolo cítiť vo vzdialenosti 657 km.

Kométa v centre Bratislavy

Skúsili sme tiež, čo by sa stalo, ak by na centrum Bratislavy padla kométa s rozmerom 500 metrov s rýchlosťou 50 km/h a pod uhlom 90 stupňov. Jej následky by intenzívne pocítili až za Trenčínom či vo Viedni. Kométa by za sebou nechala takmer osemkilometrový kráter s hĺbkou viac ako pol kilometra. Náraz by bol ekvivalentný deviatim gigatonám dynamitu. Uvoľnilo by sa viac energie ako uvoľní hurikán za deň. V momente by sa vyparilo 80 876 ľudí. Nastala by 14 kilometrov široká ohnivá guľa, následkom ktorej by zomrelo 853 641 ľudí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: neal.fun/asteroid-launcher

Približne 20 000 ľudí by utrpelo popáleniny tretieho stupňa, popáleniny druhého stupňa by utrpelo 1 426 034 ľudí. Stromy by sa vznietili do vzdialenosti 117 km od dopadu. Kométa by so sebou priniesla 244-decibelovú zvukovú vlnu, následkom ktorej by zomrelo 286 139 ľudí. Poškodenie pľúc by utrpel ktokoľvek vo vzdialenosti 41 km, s pretrhnutými ušnými bubienkami by skončili ľudia v okruhu 53 km. Domy a budovy by sa zrútili približne v okruhu sto kilometrov. Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 by bolo cítiť vo vzdialenosti 228 km.