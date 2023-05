Obrovský meteorit spadol z vesmíru rovno do spálne: Unikátny nález môže byť starý ako slnečná sústava!

Galéria fotiek (3) Meteorit spadol cez strechu priamo do spálne jedného z domov v New Jersey

Zdroj: COURTESY OF THE HOPEWELL TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT

NEW YORK - Kovový predmet veľkosti grapefruitu spadol z neba priamo cez strechu domu v New Jersey. Polícia si najskôr nebola istá, no neskôr upresnila, že by mohlo ísť o meteorit z meteorického roja Eta Aquarids, ktorý vrcholil tento víkend.