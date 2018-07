Experti mali rozlúštiť jednu z najväčších leteckých záhad: Amelia vraj pád lietadla prežila!

Členovia medzinárodnej skupiny pre obnovu historických lietadiel (International Group for Historic Aircraft Recovery -TIGHAR) sa rozhodli podrobne zanalyzovať desiatky rozhlasových a tiesňových signálov zachovaných týždeň po páde lietadla Amelie Earhartovej. Tá zmizla spoločne so svojím navigátorom Fredom Noonanom 2. júla 1937 po štarte v Miami, keď mierili k Howlandovmu ostrovu v Tichom oceáne. Išlo o ďalší úsek trasy počas pokusu obletieť svet. Až doteraz všetci predpokladali, že lietadlo skončilo na dne oceánu, ale členovia TIGHAR po analýze historických nahrávok tvrdia, že dvojica opakovane žiadala cez vysielačku o pomoc.

"Spochybňujeme teóriu, že lietadlo skončilo pod vodou. Ešte 7. júla zachytili vzdialené lode žiadosť o pomoc a počuli meno Earhartová," povedal šéf tímu Richard Gillespie. Volaní bolo asi sto. V jednom z nich sa hovorí o silnej búrke, vetre a tme a o tom, ako sa lietadlo rúti dolu. Zachovaná je aj výpoveď pätnásťročnej dievčiny, ktorá pri počúvaní rádia na Floride zachytila, ako nejaká žena vraví, že stoja po kolená vo vode a voda sa dvíha. "Nemôžeme dlho čakať, potrebujeme pomoc," zachytila zasa v rádiu istá Kanaďanka.

Podľa Gillespieho a jeho kolegov sú tieto fakty v rozpore s oficiálnou správou amerického námorníctva, podľa ktorej pilotka a jej navigátor zomreli krátko po páde do Tichého oceána. Po analýze nahrávok sa domnievajú, že zúfalá dvojica volala o pomoc dlho, i keď s prestávkami. Posledný signál bol zachytený okolo polnoci 7. júla. Experti si myslia, že vysielali vždy, keď bol odliv a oni sa dostali k lietadlu.

Pochýb okolo Earhartovej úmrtia je viac a analýza tiesňových volaní o pomoc nie je to jediné, čo sa nezhoduje s oficiálnou správou. Po nájdení ľudských pozostatkov na ostrove Nikumaroro v roku 1940 ich doktor David Hoodless podrobil testovaniu na Fidži. Vtedy uviedol, že tri nájdené kosti patria mužovi. Spolu s ostatkami boli objavené aj drobné predmety pochádzajúce z USA, a ktoré boli vyrobené v tridsiatych rokoch minulého storočia. Išlo o nožík, črepy z pivovej fľaše a z dámskej toaletnej vody. Vyšetrovací tím dospel k záveru, že ostrov je miesto, kde skonala Amelia a Fred, ale jej pozostatky sa nenašli.

Túto správu napadol profesor Richard Jantz z University of Tennessee. Podľa neho mohol lekár počas analýzy kostí v roku 1940 urobiť nejaké chyby. Kosti sa síce medzičasom stratili, ale ich rozmery uvedené na historických fotografiách porovnal s telesnou výškou pilotky. "Na 99 percent som si istý, že patria Amelii," tvrdí profesor. Rozmery kostí porovnal s kosťami 2776 ľudí. Podobnosť s Earhartovou mali iba dve ženy. "Bola by to veľká náhoda, keby na tomto ostrove skončil niekto iný tak veľmi podobný nezvestnej pilotke. Ak by sme našli viac ľudí s podobnými rozmermi, nikdy by som si nedovolil konštatovať, že to bola ona."