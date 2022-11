Z ukrajinskej zoo utiekli počas ostreľovania byvoly: Po dlhých mesiacoch sa vrátili, ale keď uvidíte s kým!

Svorka byvolov, ktorá utiekla z charkovskej zoologickej záhrady uprostred ruského ostreľovania, sa vrátila domov aj s mláďatami, ktoré sa narodili v ukrajinských lesoch. Tvrdé boje v okolí Feldman Ecopark na jar 2022 spôsobili, že viac ako tristo zvierat zomrelo spolu so šiestimi ľuďmi, o ktorých sa predpokladá, že im pomáhali utiecť, píše Yahoo News. Z päťtisícovej tlupy zvierat sa tento mesiac tri byvoly vrátili do spomínanej zoo aj s dvomi mladými.

Súčasná situácia na Ukrajine má drastický vplyv na národné zoologické záhrady. Začínajú sa objavovať podrobnosti o tom, ako sa tieto zariadenia vyrovnávajú s vojnou. Niektoré zo zvierat vrátane levov, tigrov a divých mačiek boli presunuté do zoo v Poľsku. Mohlo by sa zdať, že najlepšie by bolo evakuovať všetky zvieratá do bezpečnejšieho prostredia ďaleko od vojnovej zóny, je to však veľmi riskantné úsilie. Ani za normálnych okolností nie je premiestňovanie zvierat v zoo jednoduchou úlohou; preprava zvierat totiž môže mať negatívny vplyv na ich pohodu.

Zvieratá môžu pociťovať dehydratáciu, únavu, stres a zmeny správania. Preprava veľmi vystresovaných zvierat v klietkach a ich následný prenos cez konfliktné zóny môže dokonca spôsobiť vážne ochorenie a následnú smrť. Výskum tiež ukázal, že zvieratá si vytvárajú vzťahy s chovateľmi, čo môže mať ďalšie dôsledky na ich dobré životné podmienky.