Päť tipov, ktoré vám uľahčia vstávanie z postele v chladné zimné ráno: Dodržiavajte hlavne ten druhý

Generálny riaditeľ spoločnosti MattressNextDay Martin Seeley sa podelil o päť tipov, ako vstať v chladné zimné ráno z vyhriatej postele. Odporúča napríklad obliecť si teplejšie oblečenie do postele či osprchovať sa hneď, ako sa zobudíte. Dokonca predstavil aj desaťsekundové pravidlo.

Do postele si oblečte teplejšie oblečenie

Odborník tvrdí, že ak nebudete mať na sebe dostatok vrstiev, budete náchylnejší na chlad, preto je dôležité obliecť si pohodlné zimné pyžamo, aj keď možno radšej spíte len v spodnej bielizni. "Ak pôjdete spať na ľahko, prípadne úplne nahí, vaše telo bude náchylnejšie na pocit chladu, pretože mu poskytujete malú alebo žiadnu ochranu. Ak sa cítite nepohodlne, keď máte v posteli na sebe príliš veľa oblečenia, majte nablízku nejaké teplé oblečenie, ktoré si môžete obliecť, keď vstanete. Môžete si navliecť aj teplé ponožky."

Pravidlo desiatich sekúnd

Seeley pre Mirror uviedol, že pravidlo desiatich sekúnd je jednoduchý a efektívny spôsob, ako vstať z postele. Všetko, čo musíte urobiť, je vstať do desiatich sekúnd od zvonenia budíka, zabaliť sa do niečoho teplého, ako je župan, a odísť zo spálne, takže nebudete mať príležitosť znova sa ponoriť pod prikrývku. "Najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, keď sa zobudíte na zimu, je len tak ležať v posteli a fixovať sa na to, aká je zima a ako veľmi chcete zostať v posteli. Často sa kvôli tomu cítime ešte horšie a bez motivácie. Hneď, ako vám zazvoní budík a vy sa zobudíte, dajte si desať sekúnd, kým vstanete priamo z postele, vezmite si nejaké teplé oblečenie a opustite svoju spálňu," radí.

Doprajte si horúcu sprchu

Jedným zo spôsobov, ako sa znova cítiť v teple, keď sa vám podarí vyliezť z postele, je dať si horúcu sprchu. Pomáha regulovať vašu telesnú teplotu a udrží vás v teple dlhšie. Rozprúdi krv a postupne zahreje vaše telo. Tiež vás udrží v teple, kým sa oblečiete, čo vám značne uľahčí rannú rutinu.

Nastavte kúrenie tak, aby sa spustilo skôr

Keď nastavíte kúrenie tak, aby sa spustilo pár hodín predtým, ako vstanete, v izbe nebude chladno. Ak zapínate kúrenie, nastavte ho tak, aby sa zapínalo skoro ráno a na nízky stupeň. Nezabudnite tiež zavrieť dvere spálne, aby teplo neunikalo z izby preč.

Skúste použiť svetelnú skrinku

V tomto ročnom období nás pri vstávaní trápi aj tma, čo môže celý proces zobúdzania skomplikovať. Seeley preto navrhuje vyskúšať svetelnú skrinku, čo je svetlo navrhnuté tak, aby napodobňovalo prirodzené slnečné svetlo. Rozsvieti sa, keď vám zazvoní budík. Svetelné boxy sú známe aj ako lampy s denným svetlom alebo lampy SAD. "Jedným z najťažších aspektov pri prebúdzaní sa počas jesene a zimy je nedostatok prirodzeného slnečného svetla v miestnosti. Najlepší spôsob, ako sa s tým vysporiadať, je zakúpiť si svetelnú skrinku. V podstate kopírujú slnečné svetlo a sú účinnou pomôckou, ako pridať trochu svetla do vašich rán," dodal expert.